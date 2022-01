Un día como hoy, pero hace 30 años, Juan Gilberto Funes sufrió severos problemas del corazón y pasó a la historia como uno de los grandes futbolistas a nivel nacional. El puntano dejó su legado como uno de los ídolos deportivos que tuvo la provincia y hoy un estadio lleva su nombre.

Su deceso fue el 10 de enero a las 23 para Buenos Aires; o el 11 de enero de 1992 a las 00 para San Luis. Tras no soportar una quinta cirugía del corazón, el “Búfalo” debió abandonar el plano terrenal para pasar a la historia del fútbol grande.

Juan Gilberto Funes, nacido en San Luis el 8 de marzo de 1963 fue un excelso delantero que terminó su carrera en el equipo Vélez Sarsfield. Su apodo, el “Búfalo” o el “Toro”, hicieron siempre alusión a su corpulencia y su inusitada capacidad física.

Es innegable que cada enero, a las y los sanluiseños, particularmente aquellas y aquellos futboleros, se les ‘pianta un lagrimón’ al recordar la muerte de uno de los más maravillosos deportistas que dio la provincia.

Esa calurosa mañana de 1992 no fue igual a ninguna, en San Luis no hubo clases, no hubo consuelo, las calles céntricas estaban tristes y desoladas. La ruta nacional N° 7 aglomeró a miles de puntanos como nunca antes, en una larga vigilia que esperó al querido “Búfalo”, quien había dejado de latir en la clínica Güemes de Buenos Aires.

Se cumplen 30 años del fallecimiento de Juan Gilberto "El Búfalo" Funes Foto: web

Ese corazón “grande como una casa” que le dio tanta fuerza y potencia como para llevarse a rivales por delante, en otro momento, dijo basta tras sufrir una endocarditis protésica. No resistió una quinta operación, realizada en su momento meticulosamente por el doctor René Favaloro y su equipo.

Su trayectoria como futbolista

Su andar lo define como jugador, mucha más si se tiene en cuenta la época en que jugó. Funes inició en el Club Huracán de San Luis, pasando luego por Sarmiento de Junín, Jorge Newbery de Villa Mercedes, Sportivo Estudiantes, y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Tras romperla en estos clubes, emigró para formar parte de Millonarios de Colombia. El año que arribó, fue subcampeón del Fútbol Profesional Colombiano y marcó los goles 2.999 y 3 mil en la historia del club, quedando en los registros históricos de la institución.

Se cumplen 30 años del fallecimiento de Juan Gilberto "El Búfalo" Funes Foto: Twitter

También tuvo un triunfal paso por River Plate (1986-1987) que lo catapultó a Europa. Allí jugo en el Olympiacos FC griego (1987-1988) y en el Nantes de Francia (1988-1989).

En su retorno, jugó en Vélez Sarsfield (1990-1992) donde terminó su carrera futbolística. También tuvo un breve y trunco paso por Boca Jrs.