El bombero Javier Díaz, quien sufrió en un momento quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, denunció mala atención y que “está todo sucio” en el nuevo Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de San Luis.

El 4 de noviembre de 2009, Díaz había participado del combate contra las llamas en un incendio forestal de gran magnitud en la zona de Donovan. En dicho episodio fue alcanzado por el fuego.

Javier Díaz, el bombero que denunció mala atención en el Hospital "Ramón Carrillo" Foto: Amanecer Informados

Esto le produjo, en su momento, quemaduras de primer, segundo y tercer grado en su cuerpo (rostro, piernas, brazos, y vías aéreas). Como consecuencia, estuvo 86 días en terapia intensiva, 2 años internado en una cama del sanatorio Ramos Mejía de Buenos Aires.

El bombero, quien tiene más de 30 cirugías realizadas, este lunes decidió ir a atenderse al Servicio de Urgencias del nuevo nosocomio.

“Entré el día lunes al servicio de urgencias por un problema que tengo en mis piernas”, comenzó contando Díaz.

“Verdaderamente, un desastre. Las habitaciones sucias, no me colocan los medicamentos, los calmantes; no nos dieron de comer”, relató en un video difundido al medio Amanecer Informados.

“No te colocan los antibióticos, no te colocan la medicación. Las enfermeras no vienen a controlar, se enojan, no cumplen lo que piden los médicos. No están cumpliendo”, añadió.

Hospital Central "Ramón Carrillo"

Cabe mencionar que no es la primera queja que recibe el “Ramón Carrillo”, que empezó a funcionar en su totalidad el pasado miércoles.

En dicha jornada, un paciente había denunciado en las redes que lo hicieron esperar 6 horas para ser atendido.