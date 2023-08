Son 10 fuerzas las que buscarán los cargos nacionales en las PASO 2023 en San Luis: los candidatos

San Luis competirán entre diez fuerzas para los cargos nacionales, en estas Elecciones PASO 2023. Los frentes y partidos deberán superar el piso mínimo del 1,5% del total de votos para poder participar en las generales del 22 de octubre y en dos casos, definirán la interna dentro de sus alianzas. Los cargos en juego son 3 senadores (dos por la mayoría y uno por la minoría), dos diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur regional.

Estas PASO en San Luis tendrá a 110 candidatos, entre titulares y suplentes, entre todas las fuerzas que este domingo disputarán por los votos de los puntanos, quienes decidirán el destino de la provincia y el país. Entre los que se destacan:

Por la Unión por San Luis, el peronismo lleva a Fernando Salino como candidato a senador en primer término y Cintia Ramírez en segundo. Salino fue diputado nacional por la provincia y actualmente es vocero del Gobernador, mientras que Ramírez es secretaria de Deportes.

En Diputados, los aspirantes son Ernesto “Pipi” Ali y Silvia Rapisarda. Ali es intendente de La Toma y Rapisarda, secretaria de Cultura. Como parlamentaria del Mercosur va Anabela Lucero, quien actualmente transita sus últimos meses como diputada provincial por el Departamento Pedernera. Apoyan a Sergio Massa y Agustín Rossi como presidente y vicepresidente, una de las opciones de Unión por la Patria.

En tanto que en Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, definirán a sus postulantes en las urnas:

La primera alianza lleva en la lista El Cambio de Nuestras Vidas a Gabriela González Riollo y Federico Trombotto para el Senado, y a Alejandro Cacace y Valeria Lange en Diputados. Tanto González Riollo como Cacace buscan renovar las bancas que ocupan, desde 2021 y 2019 respectivamente. Para el Parlasur postulan al intendente saliente de El Trapiche, Juan Manuel Rigau. Todos van encolumnados detrás de Horacio Rodríguez Larreta para la Presidencia.

Mientras, la lista La Fuerza del Cambio postula a Jorge Lucero, Sandra Barroso (Senado), Carlos Almena, Luz Echenique (Diputados) y Charly Pereira (Parlasur), quienes respaldan a Patricia Bullrich para ocupar el máximo cargo ejecutivo del país.

La otra alianza que va a internas es el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. La lista Unir y Fortalecer la Izquierda inscribió a Miriam Bregman para presidente, a Johana Gómez y Nahuel Arias para el Senado, a Eleonora de Panis y Mario Jaime para Diputados, y a Natalia Oste Vélez para el Parlasur.

La otra opción del espacio es Unidad de Luchadores y de la Izquierda, que tiene como candidato presidencial a Gabriel Solano, a Iván Amado y Susana Amieva para el Senado, a Ramón Olguín y Ornella Dezzutto para Diputados, y a Nehuen Olguín para el Parlasur.

El liberal Javier Milei anotó candidatos en la provincia. El diputado nacional que aspira a la Presidencia con La libertad Avanza lleva a Bartolomé Abdala como primer senador (acompañado de Ivana Arrascaeta), Carlos D’Alessandro como primer diputado (seguido de Verónica Jordán) y a David Ocaña al Parlasur.

Los partidos que van en solitario

Son cuatro partidos, dos de ellos de izquierda: Libres del Sur y Movimiento al Socialismo (MAS). El primero postula a Joaquín Mansilla y Cecilia Riquelme para el Senado, a Ailén Chaine y Kevin Videla para Diputados, y como parlamentario, a Ariel Braverman. Ellos acompañan a Jesús Escobar para reemplazar a Alberto Fernández. El MAS va detrás de Manuela Castañeira para presidente, con Juan Mario Migani y Anahí Jazmín Gallardo Luna para el Senado, Ítalo Gallardo y Nilda Yolanda Abregú para Diputados, y Víctor Rafael Ruiz para el Parlasur.

Los dos restantes son el Partido Unión y Libertad (PUL) y el Partido Demócrata. El PUL tiene como candidatos a Eduardo Gomina, Pamela Paola Pardo (Senado), Marcos Cuello, Martha Paula Orozco (Diputados) y Augusto Van Soest (Parlasur). Mientras que el Partido Demócrata, a Alicia Romer, “Pipi” Pestchanker (Senado), Federico Quiroga, Hilda Pedranzani (Diputados) y Omar Cappiello (Parlasur).

El primer partido apoya la candidatura de Juan Schiaretti para la Presidencia. El segundo, si bien a nivel nacional apoya a Milei, en esta instancia prefirió ir sin candidato en esa categoría y darle la opción a la ciudadanía de cortar boleta, ante la negativa de aceptar la figura de Bartolomé Abdala como aspirante a primer senador.

CONSULTÁ EL PADRÓN ELECTORAL

Según el Tribunal Electoral podés acceder a la información clave para ir a votar a través de la web oficial e ingresando número de documento, género y un código de seguridad. De esa forma conseguirás tu sede de votación, el número de mesa y el número de orden.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

QUIÉNES PODRÁN VOTAR

El voto es de carácter obligatorio para todas las personas de entre 18 y 70 años. Sin embargo, aquellos ausentes deberán justificar su falta ante las autoridades electorales y, caso contrario, deberán abonar una multa económica dispuesta por el órgano electoral de la provincia.

Qué documento es válido para votar

Según la Dirección Nacional Electoral (DNE), ente dependiente del Ministerio del Interior y organizador oficial de las Elecciones 2023 en Argentina, son 5 los documentos válidos para votar:

DNI libreta verde y libreta celeste

DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

La página oficial del Gobierno establece que “se vota con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si concurrís a votar con un documento anterior al que consta en el padrón, no podrás votar. El DNI en el celular no es válido para votar”. Además, se aclara que no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

En Argentina, el sufragio es de carácter obligatorio y el artículo 125 del código electoral establece los montos económicos que deberán pagar las personas en caso de ausentarse para la votación: “Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de dieciocho (18) años y menor de setenta (70) años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”. El monto, a su vez, dependerá de la cantidad de infracciones.