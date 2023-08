¿Terminó MasterChef y comenzó el amor? Rodrigo Salcedo estaría de novio con una famosa y las redes lo habrían delatado

MasterChef se terminó y Rodolfo se coronó ganador del certamen, pero las novedades en torno a sus personajes no terminan. Rodrigo, el puntano por adopción, sigue en boca de todos y no por sus platos, sino por un supuesto romance con una actriz.

En junio, Rodrigo Salcedo dio algunas pistas de que no estaba más de novio. En un mano a mano con Wanda Nara, la conductora le preguntó desde hacía cuánto no estaba más en pareja y él respondió que desde hacía un tiempo. Ahora, revisando las redes sociales, hay pruebas de que en esa misma época, una famosa visitaba las sierras de San Luis, y se trata de la actriz Mariana Diarco.

En su cuenta de Instagram, hay un video que la muestra paseando por las sierras puntanas. “Nunca es dónde... siempre es con quién”, escribió la actriz en la publicación.

Hasta el momento todo pasó desapercibido hasta que la gente empezó a atar cabos. Y qué mejor que consultarle a la gurú del stalkeo, Juariu, quien puso manos a la obra y descubrió todas las pistas de este romance.

Haciendo un cruce de historias y llamando al VAR para analizar los detalles de las fotos, Juariu encontró las similitudes entre los posteos de ambos y podemos decir que sí, que acá hay algo.

Las pruebas de que el participante de Masterchef está saliendo con Mariana Diarco. Fuente: Instagram @juariu

Pero la prueba más contundente está escondida en un video que subió Mariana en su cuenta de Instagram. En un recorrido que hace la actriz por su semana, se puede ver a su hijo jugando sobre la cama, pero detrás está el armario abierto y se asoma un delantal blanco de Masterchef en donde se lee el final de una palabra que contienen las letras “GO”.

Quién es Mariana Diarco

Mariana Diarco es actriz, modelo y, en algunos momentos de su vida, supo ser vedette. Ha protagonizado varios escándalos en los medios y fue pareja del polémico cantante y ahora candidato a intendente por el partido de Javier Milei, conocido como “El Dipy”.

Con “El Dipy”, Mariana Diario tuvo un hijo, y varios cruces mediáticos. Uno de los más escandalosos fue cuando se creía que la actriz estaba en pareja con Gastón Pauls y su ex salió a matarla en las redes sociales.

Mariana Diarco dice que tiene buena relación con su ex y aclara que no sale con Pauls (Captura de pantalla).

“No soy de romper las bolas con esto Mariana pero ¿en serio? ¿con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo esté cerca de una ‘montaña rusa’. Lo que vos hagas, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero con mi hijo no”, escribió el cantante y político en Twitter.

Ella no se quedó callada y también le contestó. Mediática y con un perfil alto, Mariana es la nueva novia de Rodrigo.