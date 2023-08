La emisión de MasterChef de este jueves sorprendió con la eliminación de Rodrigo Salcedo, uno de los tres finalistas de la competencia de cocina que se definirá este domingo. El participante se enfrentó en un mano a mano con Estefanía Herlein, pero no logró superar el desafío.

El desafío fue preparar un plato libre a elección en 60 minutos con ingredientes seleccionados por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis directamente desde el mercado.

La dolorosa revelación de Rodrigo en su despedida de Masterchef

La consigna del jurado fue “desplegar toda la creatividad y talento” y prestar atención a los detalles ya que la prueba definiría el último lugar en la gran final. “Pónganle todo porque esta es la última oportunidad”, indicó Donato antes de que el reloj comience a correr.

El oriundo de Córdoba, pero residente de San Luis eligió presentar unos cubanitos de cúrcuma, rellenos de pollo, nueces pecan y hongos con mayonesa de quinotos.

El error fatal de Rodrigo Salcedo que lo dejó afuera de la final de MasterChef Foto: captura de pantalla

El error de Rodrigo

El bioquímico de 35 años recibió una dura devolución de parte del jurado. Si bien Betular aseguró que le gustó la idea del plato, pero criticó: “Me falta un poquito de sabor”. A su turno, Donato marcó cuál fue el error fatal de su preparación.

“No hubiese optado tanto por ese rhum. Es algo que después te deja la lengua como con harina. Le quita un poco a este pollo que lo cocinaste bien, la panceta fantástica que le da más suntuosidad. Pero con el rhum un poco se apaga. Quizás el sabor que no siente Damián se lo absorbió ese rhum”, disparó el chef italiano.

Rodrigo Salcedo se despidió de Masterchef

Mientras que Martitegui fue más contemplativo: “Es un Rodrigo auténtico, original. Te jugaste todo, hiciste algo que muy poca gente hubiera hecho seguramente. Los cubanitos están ricos, tienen el sabor al curry, quedaron cerrados. El relleno de pollo también está rico. Muy valiente el uso de la melena de león”.

La reacción de Rodrigo al quedar a fuera de MasterChef

Rodrigo perdió la oportunidad de ganarse la chaqueta de chef profesional y disputar la final de MasterChef contra Rodolfo Vera Calderón y le tocó decir adiós a las cocinas más famosas del país. Notablemente emocionado, expresó: “Es fantástico esto, estar acá es una locura, es una maravilla”.

“Antes de entrar acá me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité a la vez ese camino tan triste y este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho. Me hicieron muy bien todos ustedes”, cerró con los ojos llenos de lágrimas.