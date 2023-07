Rodrigo a la final de Masterchef: qué plato lo llevó a la final

Masterchef, que se emite por la pantalla de Telefé, definió a los tres cocineros finalistas en la última gala de eliminación, este domingo. Y el representante de San Luis, Rodrigo Salcedo, continúa gracias a un plato que recibió elogios en sabor y crítica en su presentación.

El bioquímico cordobés, con residencia en San Luis, es uno de los finalistas junto con Rodolfo Calderón y Estefi Herlein. En tanto que Antonio fue el último eliminado dejando una gran tristeza, sobre todo de Wanda.

En esta última gala de eliminación, donde Germán Martitegui se encargó de dar las instrucciones para cocinar un shawarma de hongos, los cuatro participantes tuvieron 78 minutos para llevar adelante el plato asignado.

Rodrigo, para esta ocasión, preparó un shawarma de hongos con salsa de yogur y tahine picklés de cebolla moraday almendras tostadas, tras el cual tuvo como crítica la elección de la vajilla.

En general “es un plato muy Rodrigo. Porque está lo cabeza dura, y todo lo que está bien es muy Rodrigo también”, sentenció Martitegui.

Frase a la que replicó Salcedo luego, en el video fuera de competencia: “prefiero quedarme con lo bueno, que le gustó el sabor... la vajilla no le gustó... Germán, yo soy Rodrigo y la estética no es lo mío”.

En coincidencia, Damián Betular consideró: “Si me traen esta vajilla, tengo que comer con la mano, y me traen algo que parece una alpargata número 43, por más rico que esté es imposible de comer. Además no tiene la rigidez para contener todo lo de adentro, porque lo de adentro está muy bien”.

Posteriormente, Rodrigo se sinceró: “Es como yo, la apariencia no es lo bueno, lo importante está adentro”.

Los otros finalistas son Rodolfo Vera Calderón, quien logró subirse al balcón y se convirtió en el primer semifinalista; completando Estefanía Herlein.