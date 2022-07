Martin Emanuel Sosa es oriundo de Villa Mercedes y dice que fue él el primero de San Luis en anotarse para formar parte de Gran Hermano. Es estilista, tiene 33 años y ya ha intentado ingresar al reality en ediciones anteriores.

En una charla con Vía San Luis, Martin contó todo acerca de su vida, sus motivos para entrar a La Casa y describió cuál fue su relación con dos figuras del espectáculo como Lizy Tagliani y “La Floppy”.

Martin Sosa, el villamercedino que quiere formar parte de Gran Hermano 2022 Foto: Gentileza

El estilista trabajó durante años en Córdoba, Mendoza y San Luis capital como asistente de peluquería. Recién hace 7 años volvió a su ciudad natal, donde pudo independizarse y hoy tiene su propio local.

Es hijo único de padre y madre divorciados, declaró no tener muy buena relación con su padre y actualmente convive con su pareja, Luis, y su perrita.

¿Por qué se postuló Martin para Gran Hermano?

“El motivo que me llevó a anotarme fue que hace años soy fan del programa. Siempre me llamó la atención el tema de los juegos, de conocer personas nuevas, de interactuar. Soy una persona que no tiene problemas de interacción y no extraño”, comenzó explicando acerca de sus razones.

“Me sirve también desde el lado artístico, porque hago folclore desde los 8 años, hago teatro y comedia musical. Me gusta el ámbito de la fama, la actuación y toda esa onda”, añadió.

Martin Sosa en su faceta actoral. Foto: Gentileza

Su relación con Lizy Tagliani y “La Floppy”

“En el casting que hice online me hicieron un par de preguntas sobre estrategias de juego, sobre qué haría con el premio, si tenía relación con algún famoso… Yo había estado trabajando en la peluquería de Lizy Tagliani”.

Si bien aclaró que nunca trabajó personalmente con la actriz y comediante, sí contó que forjó un lazo de amistad con Floppy Cucu, amiga, asistente y mano derecha de Lizy, quien la consideraba como una “hermana”. Ella falleció hace casi 2 años por una leucemia.

Inclusive, Martin tiene muchas fotos compartiendo su tiempo con “La Floppy”, como era mediáticamente conocida.

Martin Sosa con La Floppy Foto: Gentileza

Martin Sosa, el villamercedino que quiere formar parte de Gran Hermano 2022. Foto: Gentileza

Son tantas las ganas de Martin de participar del reality, que contó que realizó una “campaña” desde sus redes para que se divulgue su postulación y así tener más chances de entrar.

Campaña por las redes de Martin Sosa. Foto: Gentileza

De esta manera, ya son dos los puntanos que, según se conoce hasta el momento, se anotaron para participar del programa. El otro es “Juanma Danza”, quien también habló con Vía San Luis.

¿Quedará alguno de ellos seleccionado?