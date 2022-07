Este lunes, Juan Manuel Domínguez pidió en sus redes la ayuda de todas las personas de San Luis para que Telefé mire su casting para Gran Hermano. Con su elegante extravagancia, se apunta al reality que será furor en las pantallas argentinas y promete divertir a todos.

Juan Manuel Domínguez, el primer puntano en postularse para Gran Hermano Foto: Gentileza

En una charla con Vía San Luis, “Juanma Danza”, como todo el mundo lo conoce, habló un poco acerca de si mismo:

“Soy de San Luis capital y soy el menor de 5 hermanos. Soy peluquero, estilista, me gusta muchísimo la moda. Me gusta vestir extravagante, me gusta ser distinto a los demás”, comenzó contando el joven de 26 años.

“Soy bailarín, hace muchos años que bailo. Hice danzas clásicas pero he pasado por todas las danzas”, añadió sobre aquello que ama hacer.

También mencionó su faceta como “influencer”. “Un poco de lo que hago en mi vida también está relacionado a las redes. Me gusta mucho influenciar, me gusta que todos seamos seguros, felices y únicos”, dijo.

¿Por qué “Juanma” quiere formar parte de Gran Hermano?

“Me encantaría entrar a ‘La Casa’ para representar a mi provincia y, más que nada, para poder crecer más, para que la gente me conozca y sepa quién soy… No me considero ningún personaje ni nada, yo soy así. Me muestro como soy: sincero, auténtico y con mucha autoestima”, relató el joven.

“La verdad, me encantaría cumplir mi sueño, que la gente vea mi talento y la forma de ser que tengo. Mucha gente que me sigue por Instagram me pidió que me postule, porque muchos me decían que tenía que estar adentro, que sería genial”, añadió.

Juan Manuel Domínguez, el primer puntano en postularse para Gran Hermano Foto: Gentileza

Desde sus redes, el bailarín había expresado su deseo de participar en el reality

“Así, con esta sonrisa quiero pedirles a todos que me ayuden compartiendo, con su MG, comentarios @telefe para que vean mi casting para Gran Hermano. Siento que merezco que todos conozcan a @juanmadanza.10. No se van arrepentir de ver una persona humilde, talentosa, con mucho carisma, pasión y mucha autoestima.

A ver si puedo representar a mi provincia y hacerlos divertir con todo lo que tengo para dar y también aprender”, expresó en su publicación “Juanma”.

Con su elegancia y desparpajo, asegura que es una personalidad que promete dar que hablar en el reality.

Juan Manuel Domínguez, el primer puntano en postularse para Gran Hermano Foto: Gentileza

“Gente linda, necesito por favor que todos, todos, todos vayan a mi post y me pongan me gusta. Me ayudan una banda. Y si quieren, etiquetar las veces que quieran o compartir, o lo que sea, a Telefe para que puedan mirar mi casting…”, había pedido el puntano en sus historias de Instagram.

Muchos de sus más de 10 mil seguidores hicieron caso al pedido y decidieron darle una mano al bailarín, quien luego agradeció el apoyo.

Cientos de puntanas y puntanos compartieron su publicación para que su candidatura llegue a la producción de Telefe. “Las y los amo. No puedo creer el sentir apoyo de tanta gente y creo que, si ven mi casting, puedo llegar a entrar”, expresó el estilista.

“Creo. Creo en mí. Gracias a todos, de verdad”, agregó súper agradecido.