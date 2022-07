Conducido por Santiago del Moro, Telefe ya anunció el regreso de “Gran Hermano”, uno de los realities más polémicos de la televisión argentina. Ante su inminente estreno, el exparticipante Martín Pepa habló con VíaPaís y consideró: “‘Gran Hermano’ ya empezó”.

Lo cierto es que a partir de la viralización de varios videos de presentación de postulantes al ciclo, la previa a GH ya ha dado mucho de qué hablar. Recordado por comprar 15 kilos de lechuga durante su paso por la casa más famosa del país, el ahora licenciado en Comunicación y productor audiovisual brindó algunos consejos para los aspirantes y destacó la importancia de ser “auténtico”.

“La estrategia para permanecer adentro de la casa es tener un objetivo. Si vos no tenés un objetivo te vas a querer ir”, advirtió el ex “hermanito”, quien cumplió en forma ininterrumpida casi cinco meses de estadía en el estudio televisivo y logró posicionarse cuarto entre los ganadores de la edición del 2010 que coronó a Cristián U.

VíaPaís: - ¿Qué te pasa cuando la gente te recuerda por el episodio con la lechuga?

Martín Pepa: - Me encanta. Estuvo hecho para eso. Ya dije que cuando me muera quiero una plantita de lechuga arriba del cajón. Es algo que no me molesta, me divierte. No pensamos que iba a ser tan así, pero no importa, está bueno, me gusta.

Martín Pepa en Gran Hermano Foto: web

VP: - ¿Cuál es la estrategia para permanecer en el juego?

MP: - La estrategia es tener un objetivo, el que sea, por ejemplo: querer ser famoso es súper válido. Si te vas a meter en un lugar como ‘Gran Hermano’ y tenes en claro eso te va a servir un montón. El objetivo es lo que te hace quedarte adentro de la casa. Si vos no tenés un objetivo te vas a querer ir porque el tiempo adentro de la casa pasa muy lento.

Tiene su propia agencia de comunicación. Foto: Instagram/martinpepaok

VP: - Después de tantos meses adentro de ‘Gran Hermano’, la cuarentena la sacaste de taquito.

MP: - Si te digo eso te miento. En ‘Gran Hermano’ te podes ir cuando vos querés, pero no podía detener la pandemia cuando yo quería. Me fue mucho más sencillo estar adentro de mi casa, estar encerrado no me molesta, porque además mi actividad la puedo seguir desde la computadora, pero teniendo un mínimo de empatía con el resto de la gente…Decía ‘no estemos más encerrados’.

VP: - ¿Cómo crees que van a impactar las redes sociales en esta edición?

MP: - Las redes son parte del negocio. Si haces un programa de televisión y dejas las redes al margen te estás perdiendo una parte del negocio. Las redes van a jugar muchísimo, cada vez más fuertes. La producción está pidiendo que la gente envíe un video a las plataformas antes del casting presencial. Por lo que ‘Gran Hermano’ está empezando desde ahora, ya empezó, no es que empieza el día que abran la casa y entran los participantes.

Martín Pepa es Licenciado en Comunicación recibido en Córdoba Foto: Instagram/martinpepaok

VP: - ¿Cuál es el secreto para ganar ‘Gran Hermano’?

MP: - Yo aconsejo ser genuino y decir lo que realmente pensás, lo que susbaye abajo de lo que querés decir o lo que crees que está bien. El que gana es el más genuino.

Martín Pepa, Cristian U y Martín Anchorena "Cucho" en Gran Hermano edición 2010. Foto: web

VP: - ¿Crees que Cristian U que fue genuino?

MP: - Todos vamos haciendo cosas. Se juntan dos cosas: lo que el programa elige mostrar de vos y lo que vos das. No es que vas a ser la mejor jugadora de Gran Hermano porque ganes. Obviamente gana el que le da cosas a la casa, el que sirve para el programa, porque no es un juego es un programa de televisión, y también la producción dice: yo quiero construir este personaje porque nos sirve. Cristian servía dentro de la casa, no servía afuera. Necesitaban que esté dentro de la casa.

Martín Pepa repetirá su compra de 15 kilos de lechuga con fines solidarios

El exparticipante de “Gran Hermano” confirmó a VíaPaís que revivirá aquel episodio que lo volvió icónico dentro de la casa más famosa del país. El joven comprará 15 kilos de lechuga con fines solidarios para una campaña ad honorem para la organización Banco de Alimentos. “Voy a hacer una compra de 15 kilos de lechuga, que es comida que va a ir al Banco de Alimentos”, confirmó.