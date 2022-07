De novio con Guido Süller desde hace cuatro años, Federico Acosta quiere ingresar en “Gran Hermano” para ser famoso. Participó del casting y su video no tardó en volverse viral.

Desde incluso antes de su estreno, el reality de Telefe ya está en boca de todos a partir de la difusión de las postulaciones de los aspirantes al programa. En los clips, que no deben superar los dos minutos, los y las interesados en participar deben presentarse y contar las cualidades más interesantes de sí mismos.

El novio de Guido Süller Foto: Instagram/fedeacostta

Y el joven de 22 años oriundo de Zárate no lo dudó. Vio en la nueva edición del ciclo su oportunidad para pertenecer al universo de la farándula. “En sí, en la vida siempre quise ser famoso, de alguna manera”, confesó. Es el segundo de seis hermanos de “una familia muy humilde y trabajadora”, contó.

Y se llamó así mismo como un “buscavidas” ya que se desempeña como bachero, barbero y mozo. Y confesó que le gusta actuar, bailar y “mucho más cantar”. “La vida me llevó a conocer a un famoso con el cual estoy en pareja, que es Guido Süller. Si la vida me llevó a conocer a él por algo será. ¿Qué puede pasar? No sé, pero hace cuatro años que estamos en pareja nosotros”, remarcó.

La respuesta de Federico Acosta a las críticas por su relación con Gudio Süller

Y aprovechó para responderle a las críticas por la diferencia de edad con el arquitecto de 61 años: “Mucha gente me criticó, que soy oportunista, o gato, o todo junto. La verdad, me importa muy poco. A él también, así que eso es lo que vale. Total, que hablen, bien o mal, pero que hablen”. Y confesó que se llevan “muy bien” como pareja.

El novio de Guido Süller quiere entrar a "Gran Hermano" Foto: captura Instagram

Y confesó cuál sería su estrategia en el juego: “Sería simplemente ser yo. Ahí es un reality, un juego. Todos van por algo: ganar. Nadie es amigo de nadie. Si voy, quiero ganar y voy a competir, sea si tengo que eliminar a alguien, porque alguien seguramente si me quiere eliminar, lo va a hacer. No voy a tener piedad en eso”.

El video fue grabado desde la cama mientras el joven se muestra entre sábanas y todo pareciería indicar que fue Guido Süller quien ofició de camarógrafo durante del clip.