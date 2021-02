Vista al lago, sala de cine y piscina: el sueño de Guido Süller finalmente se está por cumplir. Es que después de desearlo con ansias durante mucho tiempo, la casa que anhelaba, y que él mismo diseñó, está quedando tal como la imaginaba.

“¡Me estoy haciendo la casa de mis sueños! En este lugar cuelgo los guantes y si Dios quiere serán días de regocijo, disfrute y relax”, contó entusiasmado a Teleshow.

La casa de Guido Süller gentileza

Aunque en sus planes el actor pensaba mudarse pronto, admitió que la construcción de la vivienda está demorando más de lo estimado.

“Tenían que entregarla antes de la pandemia y la pasé en cualquier lado, viví en una cabaña y después me vine a la casa de Claudia, mi mejor amiga, que es azafata de Aerolíneas Argentinas. Estoy esperando que me entreguen la casa y así me voy y vuelvo a Ushuaia, que es mi segundo hogar”, comentó.

El interior de la casa de Guido Süller gentileza

Y suplicó: “¡Que se apuren! Me están haciendo sufrir, paso un verano en una pieza de 3x3 muriendo de calor cuando pudiera estar en este lugar paradisíaco”.

Por otra parte, y tal como si se tratara de un suceso paranormal, el actor y arquitecto reveló que percibe ciertas energías y lamentos en uno de los cuartos de su mansión. Es por esto que, antes de mudarse, hará una “limpieza espiritual”.

La imponente piscina de la casa de Guido Süller gentileza

Sin embargo, eso no opaca la felicidad que le produce su futuro nuevo hogar: “Siendo arquitecto, vivir en la casa que uno diseña es lo máximo, es tocar el cielo con las manos”, confesó.