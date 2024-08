“200 quemaduras... “, el impactante antes y después de Güido Suller tras sus retoques estéticos

Guido Süller, uno de los personajes más emblemáticos y polémicos del mundo del espectáculo argentino, volvió a sorprender a todos sus seguidores con una impresionante transformación estética. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 245 mil seguidores, el mediático compartió el impactante “antes y después” de su rostro tras someterse a diversos retoques estéticos en los últimos dos años. La comparación de las imágenes dejó atónitos a sus fanáticos, quienes no dudaron en elogiar el resultado.

El mediático mostró su impresionante transformación.

Así quedó Guido Süller tras sus retoques estéticos

Entre las intervenciones más destacadas que se realizó Guido se encuentra una blefaroplastia, un procedimiento que consiste en la eliminación del exceso de piel y grasa en los párpados, con el objetivo de lucir una mirada más fresca y juvenil.

El impresionante cambio de Guido Süller.

En su reciente publicación en Instagram, Süller compartió dos fotos que comparan su apariencia en 2022 con la actual, evidenciando la notable mejora en su rostro. “Qué cambio, doctor. Es increíble. Lo que pasa es que como fue paulatino, de a poco uno no se da cuenta. Cuando ves ambas fotos no lo podés creer”, comentó el hermano de Silvia Süller, agradeciendo al equipo de médicos que hicieron posible su transformación.

El famoso admitió no reconocerse en las fotos viejas.

En una de las fotos, que corresponde al año 2022, Guido admitió haberse sentido incómodo con su apariencia: “Soy una banana, no soy yo”, expresó con su característico sentido del humor. Sin embargo, al ver la imagen actual, no pudo ocultar su satisfacción: “Soy un galán, este soy yo”. El cambio fue tan significativo que el propio Guido confesó: “Me niego a aceptar que ese era yo”.

Sus seguidores no tardaron en manifestar su apoyo a través de numerosos comentarios en la publicación. “Para mí tenías una cara perfecta, Guido. No te la toques. Sos lindo…”, escribió un fan, mientras que otro comentó: “Siempre te viste precioso, cuando vos decís ‘cara de banano’ eras una banana hermosa y ahora te ves fabuloso”.

Así quedó Guido tras los retoques.

En una entrevista en el programa LAM (América TV) de junio de este año, Guido detalló el procedimiento de blefaroplastia al que se sometió: “Me hice una blefaroplastia. Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, relató, sin perder la oportunidad de añadir su toque personal a la descripción.