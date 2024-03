Nuevo capítulo en la guerra entre Guido y Silvia Süller: “Es un psicópata y un mitómano”

Los hermanos Silvia y Guido Süller volvieron a ser protagonistas mediáticos de la escena. Desde que Guido se convirtió en co conductor de Patria y Familia por Luzu TV no deja de brindar declaraciones polémicas y entrar en cruces con otros famosos. Ahora, le tocó el turno a su hermana Silvia.

Aunque se encuentra alejada de los medios, decidió reaparecer para aclarar los tantos luego de que su hermano hablara de la interna familiar que los enfrenta y distancia.

Guido Süller habló en "A la tarde" sobre la pelea con sus hermanos. (Foto: captura de pantalla)

“Ella vive de noche y duerme de día”, fue la sentencia que lanzó el arquitecto en diálogo con A la tarde (América TV) y a la que Ángel de Brito hizo referencia al dar comienzo a su charla con Silvia en LAM. La ex vedette, sin tapujos, respondió: “Yo hago lo que se me canta”.

Silvia siguió: “Mi familia es muy disfuncional”. Luego, Ángel le consultó: “¿Y hace cuánto que no hablas con Guido?”. “Desde que murió mi mamá”, confirmó ella. Según se sabe su madre, Nélida, falleció a los 91 años en 2019. Sobre el vínculo con su hermano menor, fue tajante: “No me gusta hablar de él porque para mi, está muerto y enterrado. Y le tengo asco”.

La conflictiva relación entre los hermanos Süller

La ex vedette siguió con los embates, lo definió como “psicópata” y “mitómano”, y afirmó: “Miente en todo, no hay una sola cosa que sea verdad”. Y agregó: “Según él, me ayudó en todo. ¡Hasta en la jubilación que me hice yo con la ayuda de las chicas de la ANSES en Villa Urquiza! Él nunca me dio una mano en nada. Ni en lo moral, ni en lo psicológico o en lo económico. En nada”.

En A la tarde (por America TV), Guido había explicado: “Ella es la difícil, no yo pero cuando te hacen una, dos, tres y el vaso se va llenando, no se puede hacer más nada. Se enoja pero yo llevo años dándole contención”. Sobre el trámite jubilatorio, Guido aseguró: “Yo la ayudé con la jubilación. Ella trabajaba en el Banco Provincia y no le hicieron ningún aporte y más o menos le iba indicando hasta que al final lo logró”.