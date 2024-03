Lorna confesó que tiene Asperger y contó cómo la ayudó Susana Giménez

Lorna Gemetto es fan de Susana Giménez y gracias a ello se hizo famosa. Hace años que sigue a la diva por todos lados y, tras a la irrupción de las redes sociales, logró construir un público propio más allá del consumo irónico. Invitada a Patria y Familia (por Luzu), el programa de streaming conducido por Guido Süller, la periodista y abogada habló de todo.

“Yo soy fan de Susana desde que era chiquita, la sigo desde los diez años y la amo desde ese entonces”, aseguró Lorna y recordó: “La conocí cuando yo tenía 19 porque tenía su dirección de antes de que se hiciera famosa por lo de Huberto (Roviralta) y a mi mamá se le ocurrió que le escribiera una carta y Susana me respondió”. También confesó que decidió estudiar abogacía cuando la diva tuvo un problema legal con el objetivo de defenderla.

Lorna, fan de Susana. Foto: Captura

Sobre su vida privada, Lorna contó: “Yo vivo con mi papá. Y creo también que llegó el momento de hacer una confesión ahora que mi mamá ya no está. Resulta que lo supimos hace unos años ya, yo ya la conocía a Susana, que yo soy o muchos dicen que tengo Asperger, que es como una especie leve de autismo, que en ese momento no se conocía y pasaba como excéntrica”.

Lorna y Susana. Foto: captura

Luego, Lorna explicó: “Los Asperger tenemos todos un tema de interés. Pasa que en general son objetos inanimados, o sea, dinosaurios, trenes, tecnología. Y en mi caso es una persona, es Susana”.

Lorna sobre cómo la ayudó su fanatismo por Susana Giménez

Sobre cómo su fanatismo por Susana Giménez la ayudó a atravesar su adolescencia, Lorna comentó: “A mí eso me ayudó mucho porque yo recibía mucho bullying, me maltrataban, me llevaba bien o con la gente mucho más chica o con la gente más grande... con los más chicos porque me parecía más a ellos y con los más grandes porque tenían eso de protección, etc. Y gracias a Susana yo me volví popular”.

Y recordó: “De chica me quedaba encerrada en mi casa prácticamente, salvo que me llevaran mis padres a algún lado. Y gracias a lo que se generó con Susana pude empezar a salir”.