Este 14 de junio se cumple un año desde la última vez que se vio a Guadalupe Lucero en la ciudad de San Luis. Por ello, su papá, Eric Lucero, la recordó con un sentido mensaje desde sus redes sociales.

Con un collage repleto de fotos de su hija, Eric escribió en su publicación:

“Hoy hace un año, hija, que no te tengo. Hace un año que no te abrazo, hace un año que no puedo verte jugar. Todos los días sufro tu ausencia mi amor

Hoy hace un año que estoy muerto en vida, hija. Hoy hace un año que pregunto ‘¿Dónde estás Guadalupe?’

Le pido a Dios que te cuide estés donde estés. Papá nunca va a perder las esperanzas, mi reina.

¿Dónde está Guadalupe?”, expresa el mensaje de Eric.

Desde las redes sociales, distintos usuarios invitaron a todo San Luis a sumarse a marchas pacíficas que se realizan este martes, día en que se cumple un año de la desaparición de la pequeña.

Las movilizaciones masivas se llevan a cabo tanto en la ciudad capital como en los pagos mercedinos.

Convocatoria a la marcha por el año de la desaparición de Guadalupe Lucero. Foto: Facebook

Movilización por Guadalupe Lucero en Villa Mercedes. Foto: Facebook

Como muchas otras personas, Yamila Cialone y Eric Lucero, mamá y papá de la niña, invitaron a la comunidad a asistir a la movilización que pedirá por la aparición con vida de la pequeña.