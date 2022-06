Este 14 de junio se cumple exactamente un año desde que desapareció en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis Guadalupe Lucero. Toda la provincia se moviliza para recordar que la niña de 6 años sigue faltando en su casa, donde su familia la extraña y la busca incansablemente.

Desde un principio se manejaron diversas hipótesis de qué pudo haber pasado, de dónde podría estar, pero todas las investigaciones y conjeturas nunca llevaron a alguna parte.

Desde la familia y la Justicia Federal expresaron que las cosas estuvieron mal hechas desde un principio, cuando la causa fue encarada por la Justicia de la provincia de San Luis. Esto llevó a que el caso, con el tiempo, cada vez sea más difícil de desentramar.

Así es que, al día de hoy, son muy pocas las pistas sobre qué pasó con Guadalupe y mucho menos se sabe dónde podría estar.

Han llegado cartas anónimas a la casa de Yamila Cialone, la mamá de la pequeña, anunciando su supuesto paradero, también se han hecho miles de allanamientos y rastrillajes; inclusive, se han seguido pistas de anónimos que dijeron verla en la Triple Frontera u otros lugares.

Pero todo, hasta ahora, todo ha sido en vano.

Eric Lucero y su posteo recordando a su hija a un año de su desaparición. Foto: Whataspp

El recuerdo de Eric Lucero, el papá de “Guada”

Su papá, la recordó en sus redes en este día tan doloroso. Con un collage repleto de fotos de su hija, escribió la siguiente frase:

“Hoy hace un año, hija, que no te tengo. Hace un año que no te abrazo, hace un año que no puedo verte jugar. Todos los días sufro tu ausencia mi amor

Hoy hace un año que estoy muerto en vida, hija. Hoy hace un año que pregunto ‘¿Dónde estás Guadalupe?’

Le pido a Dios que te cuide estés donde estés. Papá nunca va a perder las esperanzas, mi reina”, expresa el mensaje de Eric.

Guadalupe Lucero. Foto: Missing Children Argentina

Desde las redes sociales, distintos usuarios invitaron a la comunidad a sumarse a la marcha pacífica que se realiza este 14 de junio, día en que se cumple un año de la desaparición de la pequeña.

Movilización por Guadalupe Lucero en Villa Mercedes. Foto: Facebook

Movilización por Guadalupe Lucero en San Luis. Foto: Facebook

Como muchas otras personas, Yamila Cialone y Eric Lucero, mamá y papá de la niña, invitaron a la comunidad a asistir a la movilización que pedirá por la aparición con vida de Guadalupe.