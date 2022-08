Dos ciclistas de San Luis correrán el Mundial de Mountain Bike en Francia

Dos ciclistas oriundas de Villa Mercedes representarán a la Argentina en la próxima competencia que se llevará a cabo en Francia. Ubicada al este de la región de Ródano-Alpes, la comuna de Les Gets será la sede del Campeonato del Mundo 2022 de Mountain Bike, entre el 24 y 28 de agosto próximo.

Allí, las villamercedinas Francisca Chiesa Bachey y Sofía González se presentarán buscando plantar lo más arriba posible las banderas de San Luis y Argentina.

Francisca, quien este fin de semana tomará desde Ezeiza su vuelo rumbo a París, participará en la categoría Sub 23, en la que viene cosechando grandes resultados: el pasado fin de semana ganó el Trasmontaña en Tucumán y en junio se consagró campeona nacional en Catamarca.

Francisca Chiesa Bachey, la biker villamercedina se consagró a nivel nacional Foto: El Diario de la República

“La idea es ir, tomar experiencia y dar lo mejor. Básicamente, aprender y medirme frente a otras ciclistas, ver dónde estoy parada y tratar de representar bien al país y la provincia”, expresó Francisca en entrevista al Diario de La República.

La mercedina de afrontará su segunda cita mundialista. Anteriormente, había participado en el Mundial de Australia 2016, donde quedó entre las mejores 40 participantes de la categoría Junior.

“Es la mayor posibilidad para adquirir conocimientos nuevos y perfeccionarme como deportista, dar un salto de calidad importante que después lo puedo implementar”, añadió Bachey al respecto.

Sofía González, ciclista mercedina Foto: Instagram

Por su parte, Sofía ya se encuentra en Italia junto al equipo de ruta Zhiraf-Guerciotti. Ella correrá en relevos en la categoría Junior.

“La verdad es que es un orgullo. Decirlo y pensarlo me pone la piel de gallina. La gente de la Selección me había hablado, pero no había nada confirmado. Empecé a entrenar de la mano de Salvatore Mazzei, quien me planificaba los entrenamientos. Él entendió que mi objetivo era el Mundial y trabajamos con base en eso hasta que llegó la convocatoria, que esperaba porque la busqué”, expresó Sofía.

“Es una realidad que no estoy al nivel de una campeona del mundo, pero voy en muy buena forma, con mucho entrenamiento y carreras de ruta encima que me prepararon para tener más resistencia. Además, lo que me juega a favor es que no me pondría nerviosa por estar teniendo roce con chicas de otros países. Tengo experiencia”, añadió la joven ciclista.

Entrevistas: El Diario de La República