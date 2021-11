Este domingo 7 de noviembre se realizará en el Comedor Universitario de la UNSL (Rivadavia 1023), en la ciudad de San Luis, el Torneo provincial de ajedrez de Menores.

A partir de las 9, se disputará el certamen para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20.

Se jugará con el sistema suizo, a 6 rondas y, para las categorías que no sumen más de 8 participantes, el sistema empleado será el americano.

Para poder participar, los jugadores deberán inscribirse previamente y, como requisito, deben ser residentes de la provincia o federado/as de San Luis.

Para inscribirse, pueden hacerlo llenando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzySorx0kqxWf6mKbCjaz1e1A_nk14QaE5NgiJ9KdVvmIM1Q/viewform

Durante el torneo será obligatorio el uso de barbijo mientras se encuentren en la sala de juego.