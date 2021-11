Claudio Poggi, candidato a diputado nacional por San Luis, a través de un posteó en sus redes sociales, expresó sus opiniones y mensajes de campaña que apuntan contra el kirchnerismo.

En el mismo, escribió que la gente va a tener que elegir “entre el modelo K, que expulsa a sus hijos por falta de oportunidades o entre quienes queremos hacer del país que eligieron nuestros abuelos, la tierra donde crezcan nuestros nietos”.

“Argentina necesita de todos para frenar al kirchnerismo”, añadió en un pasaje.

Claudio Poggi

El posteo:

“El 14 se elige entre la lista que propone diputados nacionales para el bloque que comanda Máximo Kirchner, como ya lo están haciendo ahora, y entre quienes queremos llegar a la Cámara para decirle basta a la intolerancia y a la prepotencia; para frenar un modelo de país que cada día que pasa, se parece más a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua”.

Sabemos que será una elección durísima, ellos están dispuestos a realizar trampas, a utilizar los recursos del estado en beneficio propio, en apretar a los más vulnerables, en difamar a quienes piensan diferente y en atropellar la división de poderes.

Por eso necesitamos que vayas a votar. Para detener un modelo de país que permite a su vicepresidenta cobrar una jubilación inmoral de privilegios, mientras el resto de nuestros abuelos mendigan por sus derechos.

Necesitamos que vayas a votar, para que nunca más las escuelas estén cerradas y nuestros hijos sin educación, para que cuando la estés pasando mal, los gobernantes no miren para otro lado y se acuerden de vos solamente en la previa de las elecciones, para que la inflación no se lleve puesto tus sueños, para que la propiedad privada no esté en discusión y qué con cualquier pretexto, puedan ocupar tu terreno, que tenés para tus hijos, con el aval del gobierno.

Hay que ir a votar porque no se puede vivir en un país donde el gobierno suelta alegremente a los presos mientras el resto, debemos vivir encerrados a causa de la inseguridad.

El 14 tenes que votar a los diputados nacionales de San Luis que van a trabajar por recuperar el valor del trabajo genuino, de la educación, la solidaridad y la familia.

El 14 necesitamos ser más, invito a que nos acompañen a los que votaron por otras fuerzas alternativas opositoras, esas que hoy no tienen, por si solas, posibilidades de frenar al kirchnerismo, a los que votaron enojados, a los que no votaron. Argentina nos necesita a todos.

Este ‘14N’ juntos y unidos, le ponemos un freno al kirchnerismo”.

