Video: Impactante sanjuanina quiere ingresar a la casa de Gran Hermano y cuenta con una historia única

Con una impactante figura, Alma Lepez se presentó en las redes sociales y subió el video que envió para el casting del reality show más visto en la televisión argentina: “Hace falta una sanjuanina en Gran Hermano 2023″, resaltó la joven de 22 años.

Alma Lepez, subió en su cuenta de Instagram un video para el casting de Gran Hermano 2023 y busca su oportunidad. Foto: @almalepez

Entre el casting y su recuperación de los malos momentos

“Soy ariana y de San Juan” destacó con firmeza en su video que subió a las redes sociales. “Siempre grabo castings, nunca me animé a enviarlo y era el momento de animarse”, confirmó Alma quien dentro de unos días festejará sus 23 años.

Su vida pasó por momentos duros como fue la “mala experiencia como virreina”, debido a las redes sociales. Luego recordó un estado de salud que complicó su vida diaria: “Estuve con ataques de pánico, no quise salir de mi casa y tenía dolores en el pecho. Pero esto me ayudó a crecer un montón en redes y, como siempre digo, ‘no hay mal que por bien no venga’”, destacó.

“Emprendedora, trabajadora y de una familia de laburantes”

En los destalles de su presentación Alma se consideró como una “persona emprendedora, trabajadora, vengo de una familia de laburantes que me enseñaron la manera de siempre salir adelante”. Trabaja en redes sociales y es creadora de contenido en Instagram y destacó “tengo una feria de emprendedores en San Juan”.

Carácter fuerte y no se guarda nada

Otros de los destalles que subrayó, Alma se considera una persona “ansiosa, tengo carácter fuerte, si tengo que decir algo en la cara lo voy a decir, no me guardo nada”, anticipó como para que tengan en cuenta que es una chica de personalidad fuerte.

Sobre el final confirmó que estudia Ciencias de la Educación “me quedan ocho materias para terminar la carrera, es una carrera hermosísima”, sobre lo que cargó “me gusta la exposición, cantar y bailar”, y quiere “darles visibilidad a las mujeres del interior, sobre todo a las sanjuaninas”.

“Hace falta una sanjuanina en Gran Hermano 2023″