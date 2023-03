Video: desesperado pedido de ayuda de un sanjuanino que padece esclerosis múltiple

Raúl Arias tiene 53 años, vive en San Juan y padece esclerosis múltiple y ante al imposibilidad de costear el tratamiento que requiere de forma urgente para salvar su vida, recurrió a pedir ayuda por medio de las redes sociales.

Inmediatamente, los usuarios en las redes comenzaron a circular la rifa que todos pueden comprar ya que cuenta con un importe accesible de $3.500, pero que tiene como premios una casa (vivienda) y $400.000 como segundo premio, y el sorteo se realizará el próximo 14 de julio de 2023.

Así se refleja la publicación en las redes para ayudar a Raúl Arias, un sanjuanino que lucha contra la esclerosis múltiple. Foto: Redes sociales

Raúl Arias, primero superó el cáncer

Raúl viene de ganar una dura lucha contra el cáncer que fue detectado en 2013, pero luego de 6 años cuando su vida parecía tranquila, le diagnosticaron esclerosis múltiple.

“Los especialistas me recetaron Ocrelizumab 600 porque es la indicada para frenar el avance de la esclerosis sin riesgo a que me reactive nuevamente el cáncer. Ni en Desarrollo Humano, ni en la Defensoría del Pueblo conseguí ayuda, y me preocupa porque el tiempo pasa y la enfermedad avanza”, dijo el Raúl angustiado.

Raúl Arias vive en San Juan y padece esclerosis múltiple, necesita ayuda urgente. Foto: Redes sociales

Cuánto cuesta el tratamiento de Raúl

Raúl necesita un medicamento que cuesta $7.000.000 para mejorar su calidad de vida, y desde el PAMI confirmaron que no le cubre esta medicación.

Video de Raúl Arias pidiendo ayuda

Raúl subió un video a las redes donde cuenta su caso, solicitando que lo viralicen para conseguir ayuda.

“Luego de subir el video, me contactaron de Desarrollo Humano para decirme que me van a ayudar y por única vez con una sola dosis, pero necesito 2 al año. Además, no se sabe cuándo la recibiré, ya que es un medicamento importado”, destacó Arias.

Cómo ayudar: comunicarse al 2643198929. Para abonar el dinero del bono contribución ($3.500), podés realizarlo por Mercado Pago (Alias: ruly.mercado.pago) o al CVU: 0000003100038212581200.

¿Qué es la esclerosis múltiple y que órganos afecta?

La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Estos conforman el sistema nervioso central, que controla todo lo que hacemos.

Aunque se desconoce la causa exacta de la esclerosis múltiple, se sabe que algo hace que el sistema inmunitario ataque el sistema nervioso central, provocando daño a la mielina, la capa protectora que aísla las fibras nerviosas, que parecen alambres.

Ante esto se interrumpen las señales hacia y desde el cerebro. Esta interrupción de las señales de comunicación causa síntomas impredecibles como entumecimiento, hormigueo, cambios en el estado de ánimo, problemas de memoria, fatiga, ceguera o parálisis.

La experiencia de cada persona con esclerosis múltiple es diferente, y estas pérdidas pueden ser temporales o duraderas.

Para saber más de esclerosis múltiple mirá el video