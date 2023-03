Un mendocino se postuló a Gran Hermano con un pedido muy particualr y se volvió viral

Se viene una nueva edición de Gran Hermano, el reality del que quieren ser parte miles de argentinos, y ya están circulando los videos que envían para el casting, a los cuales cada aspirante le ha dado su propia impronta. Un mendocino, en un tono humorístico, hizo un pedido muy particular para ingresar a la casa más famosa del país y se volvió viral.

Un mendocino le hizo un particular pedido a Gran Hermano para entrar a la casa. Foto: redes sociales

Con el entusiasmo de hacerse famosos y conseguir grandes premios, los argentinos quieren entrar como sea a Gran Hermano y se las ingenian con divertidos videos para presentarse en el casting de la próxima edición, la cual tuvo como ganador en la edición 2022 a Marcos Ginocchio, el pasado lunes 27 de marzo.

Marcos Ginocchio fue el ganador de GH 2022

Ante la situación económica que se vive en el país, cada vez son más los aspirantes a participar del reality, ya que el ganador del certamen se lleva $19 millones y una casa, sumando la fama que les genera estar dentro de la casa más famosa del país.

Cuál fue el pedido que le hizo el mendocino a Gran Hermano

En un cómico video, Ricardo Zabalegui, un mendocino oriundo del departamento de La Paz, hizo un particular pedido para entrar a la casa.“Hola Gran Hermano, quisiera ingresar a la casa más famosa del mundo, por eso estoy haciendo este casting, con el solo objetivo no de ganar el certamen, no eso no, no me interesaría ganar el reality o hacerme famoso, ni la plata”, comienza diciendo Ricardo.

“Quiero ingresar a la casa, a tu casa, para que me saques de acá, por favor. Cuatro o tres meses, sería un milagro para mí, 24 años hace que aguanto a la bruja, por favor necesito que me saques de acá”, agregó el mendocino y se viralizó en Tik tok.

Al final del video, se escucha el grito de su esposa que lo manda a colgar la ropa, afirmando el por que Ricardo quiere que lo saquen de su casa y dejar de recibir los mandados de su mujer, en una cómica filmación en complicidad, que parece sacada de un sketch.

Cuáles fueron los comentarios tras el particular pedido del mendocino a Gran Hermano

Ricardo Zabalegui, subió el video del casting de Gran Hermano a Tik tok y automáticamente se volvió viral, con más de 600 mil reproducciones, 40 mil likes y miles de comentarios que piden a la producción del programa que lo tengan en cuenta para la próxima edición.

Los comentarios en las redes al video del mendocino que se postuló a Gran Hermano. Foto: tik tok

Entre risas y arrobando a la cuenta de Gran Hermano, todos piden que Ricardo sea parte de la próxima edición del reality, mientras continúa la convocatoria y quedamos a la espera de conocer a los nuevos participantes que ingresarán a la casa más famosa del país.