Marcos finalmente reveló a dónde destinará su premio de Gran Hermano

Tras ganar la última edición de Gran Hermano, Marcos Ginocchio reveló qué haría con el premio. El salteño fue el más votado por la audiencia y se llevó una recompensa de $19.000.000. Así, durante su visita en El Debate aseguró a dónde irá a parar ese monto.

Su padre mismo ya había anticipado que el muchacho haría una donación solidaria, pero nada estaba confirmado. Por ello, el martes 28 en horas de la noche, el ganador de esta temporada aseguró que colaborará con chicos en situación de calle.

“Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente; yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar el reality. Es tanto el amor que me llegó, que necesito devolverlo. Voy a hacer todo lo que pueda para los chiquitos de la calle”, así dijo el salteño, quien emocionó a los presentes.

Marcos Ginocchio quiere donar el premio de Gran Hermano.

Entre los rumores que había, se especulaba que si Ginocchio ganaba, crearía un comedor solidario. Esta idea, sin embargo, no fue descartada de momento, y el provinciano aún está analizando específicamente qué hará con su monto.

Cabe destacar que, además de esa gran cantidad de dinero, Marcos se llevó una vivienda prefabricada y un año de cerveza gratis, además de una moto que obtuvo gracias a su hermana Valentina, que fue el familiar menos votado por el público para abandonar la casa durante la semana que ingresaron todos los parientes.

¿Quién es la chica secreta que Marcos abrazó al salir de Gran Hermano?

El lunes 27 por la noche se resolvió quién es el ganador de Gran Hermano edición 2022: el más votado fue Marcos Ginocchio. De esta manera, el salteño victorioso fue el último en irse de la casa y a penas llegó al estudio, a la primera que abrazó fue a una chica.

Una de las estrategias claves del campeón se basó en mantener su vida privada bajo una incógnita y no meterse demasiado en los dramas. Entre los secretos que tuvo, su “ex” novia estuvo involucrada, y todo se aclaró al terminar el reality.

Julieta, la novia de Marcos de Gran Hermano.

Siempre se especuló que él estaba en pareja, pero esta noticia recién se confirmó el pasado lunes. Al llegar al piso, donde Santiago del Moro lo esperaba con el resto de la audiencia, el muchacho corrió hasta los brazos de su novia: Julieta.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió”, escribió la periodista Marisa Brel junto a una selfie que se sacó con la joven. Y agregó: “Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”.