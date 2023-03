Gran Hermano: ¿Quién es la chica secreta que Marcos abrazó al salir de la casa?

El lunes 27 por la noche se resolvió quién es el ganador de Gran Hermano edición 2022: el más votado fue Marcos Ginocchio. De esta manera, el salteño victorioso fue el último en irse de la casa y a penas llegó al estudio, a la primera que abrazó fue a una chica.

Una de las estrategias claves del campeón se basó en mantener su vida privada bajo una incógnita y no meterse demasiado en los dramas. Entre los secretos que tuvo, su “ex” novia estuvo involucrada, y todo se aclaró al terminar el reality.

Siempre se especuló que él estaba en pareja, pero esta noticia recién se confirmó el pasado lunes. Al llegar al piso, donde Santiago del Moro lo esperaba con el resto de la audiencia, el muchacho corrió hasta los brazos de su novia: Julieta.

Julieta, la presunta novia de Marcos Ginocchio.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió”, escribió la periodista Marisa Brel junto a una selfie que se sacó con la joven. Y agregó: “Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia”.

Desde que los dos pequeños perritos entraron a la gran casa para acompañar a los jugadores, el salteño tuvo gran apego con ambos. Caramelo, uno de ellos, se fue con Romina casi al final del show, mientras que Mora abandonó la casa junto al ganador de la edición.

Marcos, el salteño de Gran Hermano, con Mora, la perrita que adoptó en la casa. Foto: Captura de pantalla: Telefé

Sin embargo, cuando Marcos apareció ante su familia, no tenía a su compañera canina con él. Robertito Funes preguntó varias veces dónde estaba y Del Moro comentó que no está con el salteño porque la tiene que ver un veterinario y comenzar a hacer los trámites de adopción junto con el refugio; una vez que esto esté ok, la cachorrita se va directo a Salta para ser mimada por todos los Ginocchio.