Cómo fueron los últimos minutos de Marcos Ginocchio en la casa de Gran Hermano

Gran Hermano llegó a su fin, y el gran ganador de esta noche fue. A los 15 minutos del inicio del programa se dio a conocer el tercer puesto: fue para Julieta, con un 19,66% de los votos. El tiempo pasó y Del Moro anunció al ganador de esta nueva edición: Marcos “Primo” Ginocchio, el participante que dejó en lo más alto a Salta.

En medio de palabras de agradecimiento y muchos abrazos plagados de emociones, los tres finalistas, Marcos, Nacho y Julieta, recorrieron por última vez cada rincón de la casa más famosa del país. Santiago del Moro, les dio un espacio para que dijeran sus últimas palabras, y el salteño, volvió a resaltar lo que para él es lo más importante: el cariño.

Las últimas palabras de Marcos, antes de conocer al ganador de Gran Hermano

Marcos no solo le agradeció el apoyo y acompañamiento que el público le dio en todos estos meses, sino que se mostró muy contento por el amor que recibió su familia. “Quiero agradecerle completamente a la gente, siento que fue la mejor experiencia de mi vida y no hay resultado que lo cambie”, comenzó diciendo y agregó: “Que mi familia haya vivido cosas lindas a mi lado, creo que es lo más importante. Nunca lo voy a borrar ni dejar de agradecer todo el amor que me hizo llegar a la gente”.

Luego de estos mensajes, Del Moro anunció que Julieta se había quedado con el tercer puesto y entre medio de abrazos, gritos y mucha emoción; el salteño y Nacho la despidieron cantando. Luego los dos se fundieron en un profundo abrazo y con una gran ilusión: “Nos vamos a casa, ya nos vamos”.

A la espera de la definición, los exparticipantes también se mostraron muy emocionados por todo lo vivido: tanto Alfa como Thiago, lloraron al recordar su paso y todo lo que recibieron al salir de la casa.

Qué dijo Marcos en su última pasada por el confesionario de Gran Hermano

En su última “pasada” por el confesionario, Marcos se sentó tímidamente y con su voz tranquila, aseguró que “todas las expectativas que tuve las cumplí”.

La voz comenzó a quebrarse cuando habló de su familia: “Vi a mi papá con los ojos llorosos, diciéndome que estaba orgulloso de mí”, sostuvo y recordó a su mamá, y los viajes que hicieron sus hermanos para poder acompañarlo. “Siento que este recorrido que tuve va a ser eterno”, sostuvo y cerró: “No puedo estar más agradecido. Ojalá algún día pueda devolverles todo el amor que me hicieron llegar”.

Mientras tanto, en el piso junto a Santiago del Moro apareció la mamá de Marcos, o la “suegra de toda la Argentina”, que muy tímidamente sostuvo que ojalá gané su hijo; mientras que su papá agradeció el acompañamiento del conductor. Valentina, también dijo presente en la tribuna para alentar al “primo” y recibirlo con un gran abrazo.

La reacción de Marcos al escuchar que ganó Gran Hermano

Del Moro arrancó diciendo que el segundo tiene que agarrar las cosas e ir rápido al estudio, mientras que el ganador tendría que apagar las luces de la casa. Las emociones fueron muchas: el ganador y encargado de cerrar la casa más famosa del país fue Marcos, el salteño que se volvió tendencia global en Twitter.

Marcos rompió en llanto y se abrazó a Nacho sin poder creer la victoria; aunque desde afuera muchos lo palpitábamos. “Te lo mereces, te lo juro que te lo recontra mereces”, le repitió muchas veces quién quedó segundo y cruzó por la puerta dejando solo al salteño y a Morita.

El flamante ganador no aguantó, y cuando se cerró la puerta de la casa, se quebró: agachado y abrazado a sus piernas el Primo, comenzó a procesar todo lo vivido y lo que le espera afuera.