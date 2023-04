La envidia de muchas: sanjuanina asegura que besó a Marcos, el ganador de Gran Hermano

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano, se ha convertido en uno de los hombres más codiciado desde que entró a la casa más famosa del país, ya que enamoró a las seguidoras del programa. Una sanjuanina contó un detalle íntimo sobre el salteño que explotó en las redes sociales.

Tras la fama que le generó el reality, una sanjuanina confesó en Twitter haberse besado con el salteño más querido del momento y estallaron las redes, ya que parece que la joven lo conocía de hace un par de años atrás. A través de su cuenta, la joven contó cómo y dónde conoció a Marcos.

Josefina Barcelona, la sanjuanina que confesó haber besado a Marcos, el ganador de Gran Hermano. Foto: redes sociales

Al comenzar la edición 2022 de Gran Hermano, la usuaria de Twitter, Josefina Barcelona, contó a traves de un tweet que hacia unos años había besado a uno de los participantes de la casa.“Un día random en mi vida: gracias a tw me acabo de dar cuenta que hace unos años me bajé a uno de gran hermano”, publicó la sanjuanina.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano que se robó el corazón de las argentinas.

En ese momento no dio a conocer la identidad para mantener el suspenso, pero una vez finalizado el certamen contó con quien se besó: “No puedo creer”, así inició la publicación que revolucionó Twitter.

Cómo conoció la sanjuanina a Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano

Josefina Barcelona, quien se identifica en Twitter como @rocketqueen, contó cómo conoció a Marcos y en que circunstancia se besó con el famoso galán salteño. “No puedo creer que me chapé al ganador de gran hermano LISTO LO DIJE”, fue el primer tweet que lanzó la sanjuanina y generó revuelo.

Una sanjuanina confesó haber besado a Marcos, el ganador de Gran Hermano. Foto: redes sociales

La joven contó que se conocieron en el año 2019 en Pueblo Límite, un boliche de Villa Gesell en una noche donde cantó el famoso trapero Duki. Cuenta que fue un “chape Bariloche” y se siguieron por Instagram pero nunca más se volvieron a ver.

“Cuando me sonó la cara en Twitter, me fijé y me había dejado de seguir”, dice la joven sanjuanina que se enteró por la red del pajarito que el chico del boliche que habia besado hace un tiempo, integraba la casa de Gran Hermano.

“La que quiera creer que crea y la que no envidie nomas”, finaliza la publicación Josefina, orgullosa de haber conocido en una noche bolichera al actual ganador de la casa más famosa del país, el salteño que se robó el corazón de miles de argentinas.