En la jornada del último lunes, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac habló en rueda de prensa sobre la posibilidad de candidatearse por tercera vez consecutiva a un nuevo mandato. Si bien se mostró cauto, aclaró que la Constitución Provincial sí lo habilita para poder postularse en 2023 a ser nuevamente Gobernador.

El primer mandatario indicó que “yo nunca modifiqué la Constitución ni pretendí una nueva convocatoria o consulta popular. Eso se hizo cuando era intendente y se terminaron de concretar los trámites administrativos en el 2011. La Constitución está reformada y permite las 3 gestiones”. Posteriormente, sostuvo que “La Constitución está reformada y permite tres períodos para el gobernador, pero a eso hay que sumarle una decisión personal que la tomaremos en el tiempo oportuno”.

Si bien evitó hablar de su candidatura, sí insinuó que en este camino podría acompañarlo una mujer: “No sería descabellado que fuera un intendente, un funcionario, un militante y menos descabellado que sea una mujer”. Luego, concluyó: “He tenido conversaciones. Son 16 intendentes que son parte del Frente y les gradezco la muestra de confianza. Todavía no he estado yo con ellos de manera global, pero sí de manera aislada he venido hablando con cada uno”.

Por otro lado, en la oposición sanjuanina sostienen que Uñac no estaría habilitado legalmente para ir por otro periodo ya que le cuentan el mandato como vicegobernador que tuvo anterior a su elección como primer mandatario. En caso se candidatearse, prometieron judicializar este planteo.