Vivimos en la era de los memes, fotos y audios viralizados. Muchas veces, cuando los medios llegan a una historia o un dato de color, es un hecho que esa misma información ya tuvo su máximo momento de apogeo y estuvo en la cresta de la ola varios días atrás. Y en ocasiones, hay que reconocer, esa explosión mediática se da de forma tardía. ¿¡A quién no le pasó ver en las noticias tradicionales una información que llevaba semanas en las redes viralizándose en forma de meme o de cadena!?

// Mirá también: Construirán en San Juan 1.800 viviendas: una parte será destinada para los damnificados por el terremoto.

Y si de este tipo de historias y material estamos hablando, es imposible dejar afuera al imperdible Saint Johnino -o Johnino, a secas-, precisamente un sanjuanino que llegó a Twitter hace ya casi 6 años, pero quien desde hace algunos días, semanas y meses divierte a propios y ajenos (es decir, sanjuaninos o foráneos) con sus obras de arte. En ellas combina divertidos audios de otros comprovincianos que le llegan al WhatsApp -muchos se los envían especialmente a él esperando que salga a la luz alguna de sus creaciones, mientras que otros ya son de dominio y acceso público-, así como también videos de situaciones llamativas, cuando menos.

Aunque no devela su nombre ni fotografía real, Jhonino ilustra la entrevista con sus propias creaciones y la apariencia con que lo conocen en las redes sociales. Gentileza

Y todas tienen un denominador común: involucran a ciudadanos sanjuaninos, ciudadanas sanjuaninas, así como también su forma de hablar, expresiones y modismos que son 100% autóctonos y parte de la esencia de la provincia cuyana.

“Reírse de la ‘tonada’ sanjuanina, en mi caso en las redes, resulta muy gracioso. Sanjuaninear palabras como ‘miermano’, ‘velové' y el ‘webon’ es muy frecuente. Es clave hacer humor con lo que más conocemos, la manera de hablar y las costumbres. Y eso resulta porque está en el día a día y el que te lee o escucha se siente identificado y se va a reír porque lo vive. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero ”, sintetiza el personaje que cada vez suma más interacciones y visualizaciones en sus perfiles de Twitter (@saintjohnino , una traducción un tanto literal de sanjuanino) e Instagram.

Sin develar su verdadera identidad (así son los justicieros, tampoco lo hacen los grandes superhéroes y nadie se lo echa en cara), Johnino -como ha abreviado su nombre- repasa algunas de sus mejores creaciones y el origen de este pintoresco y divertido perfil.

“Me gusta mucho el deporte, antes de la pandemia el fútbol con amigos era fija. Salir a pedalear en la semana era otra cosa que no faltaba, pero con este frío un poco que me guardé. Como buen sanjuanino, la punta de espalda con un buen tinto es uno de los placeres que tengo. ¡Y ni hablar de un par de pintas de cerveza en un bar entre amigos! Pero solo un par, ¿eh? y con distanciamiento”, resume sobre su perfil y pasatiempos, cual candidata a Reina Nacional del Sol.

Los memes y videos con audios de WhatsApp de Jhonino recorren todo el país y despiertan carcajadas. Gentileza

“De mi trabajo no hay mucho para decir, es en un escritorio, lo disfruto y estoy muy contento con eso. Y con respecto a mi edad, solo puedo decir que tengo una suficiente para dejar de hacer memes y videos, pero qué le vamos a hacer”, bromea.

Johnino, por Jhonino

Entre sus más obras más célebres, se destacan dos videos compilatorios de audios sanjuaninos emblemáticos intercalados con la base de temas clásicos, como U Can’t Touch This, de MC Hammer, y Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel. El propio Jhonino los ha bautizado como “Best Audios Sanjuaninos Ever” y al final de cada trabajo se escucha una voz distorsionada que aporta su sello personal: “El Jhonino de la gente”.

-¿Cómo surge la idea de crear a Johnino? ¿Y cuándo?

Vamos por el principio de todo, contando que quería tener una cuenta en Twitter y debía buscarle un nombre. Soy de San Juan y el ‘sanjuanino’ mutó al saintjohnino y así resultó el @saintjhonino. Pero acorté el nombre y quedó Johnino, así es como me conocen. Todo esto fue hace unos 6 años atrás. La idea era tener una cuenta, el personaje vino tiempo después.

-¿Hubo algún motivo o episodio en particular que te llevó a crear este personaje?

¡Sí!. Yo solo tenía la cuenta para leer e interactuaba muy poco, casi nada te diría. Fue por una licencia médica en la cual iba a tener muchos días de reposo que me decidí a ponerle ganas a los tuits para pasar el tiempo. Interactuaba más, pero fue con los memes que empezó todo. Hacía montajes en los grupos de WhatsApp con amigos y me pareció buena idea hacer lo mismo en Twitter. A los memes les sumé los videos en los que, por ejemplo, a una escena de película o animación le ponía un audio de WhatsApp sanjuanino y pegó, como también pegaron los audios en situaciones graciosas en la que le hago un remix con música de fondo como los “Best Audios Sanjuaninos Ever”, que es una recopilación de virales de la provincia.

Jhonino, el sanjuanino que se divierte con la forma de hablar de su provincia Gentileza

Las repercusiones han sido generalmente muy buenas, ha sido gracioso todo el tiempo y la sensación de que la mayoría de la gente la pasa bien.

-¿Dónde puede disfrutarlo la gente todo este material?

Estoy en Twitter e Instagram. Pero en Twitter es dónde más interactúo con la gente por la dinámica de la red. Si hay temblor, ¡primero tuiteo un meme y después salgo de la casa!.

Lentes oscuros que cubren su cara y una gorra negra que dice San Juan, junto a un corazón: los rasgos distintivos de la imagen que Jhonino ha creado y difundido de sí mismo. Gentileza

-¿Alguna vez te contactó el autor de uno de los audios que usás para tus memes y material viralizado?

Como los audios se reenvían tantas veces y se viraliza, es muy difícil saber quién es el autor. Pero en alguna ocasión ha pasado que me escribieran y dijeran: “el del audio soy yo”. Siempre ha sido con risas y aportando la complicidad del momento gracioso.

-¿Qué es lo más loco que le pasó a Johnino a lo largo de toda su historia?

Esto, el dar una nota y salir en diarios. O que un mural de Maradona editado con la cara de Pachu Peña salieran en todo el país e incluso en la televisión como si fuera real . Fue una broma y jamás intentó ser un engaño, pero lo levantaron como real.

En San Juan pintaron un mural homenajeando a Diego Maradona. Jhonino lo retocó para ponerle la cara de Pachu Peña y se convirtió en noticia: algunos medios informaron que ese era el mural original. Gentileza

También me pasó que Mónica Ayos me escribiera por privado para que le facilitara unos audios sanjuaninos, y después los interpretó y fueron virales. Me acuerdo de todo eso, me río solo y a veces no me lo creo.

-¿Conocés a la gente de Chapanay City, de Mendoza? Hacen más o menos lo mismo que Johnino, pero riéndose de particularidades de Mendoza y San Juan (audios y forma de hablar también).

El Monumento a la Semita, el símbolo que Jhonino ha soñado -y diseñado- como imagen emblemática de San Juan. Gentileza

¡Sí, los conozco! Los sigo porque es el humor que me gusta en las redes. Son tremendamente graciosos y la rompieron con su Chapafest, y esa colaboración que tienen con un pibe que dobla las voces de Los Simpson. ¡TRE-MEN-DO!.

Cuando ves las cosas que hicieron decís que son muy grosos. Jamás intercambie palabras con ellos, pero si leen esto, ¡quiero decirles que soy un gran fan!.

// Mirá también: Sanjuaninos varados en Estados Unidos: “Somos una familia trabajadora que programó un viaje familiar a Miami”

-¿De dónde se nutre de material Johnino para sus obras?

De noticias de diarios digitales, mayormente de la provincia. También me pasan audios en forma de videos por las redes, pero el mayor porcentaje me llega al WhatsApp reenviado, como a cualquiera en un grupo de amigos. Lo tomo y termina en video editado o con música.