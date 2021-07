Las historias de viajeros argentinos que decidieron salir del país y que ahora no pueden regresar por el cepo a turistas aplicado por el Gobierno Nacional continúan dándose a conocer. En esta oportunidad, un sanjuanino identificado como Claudio González que viajó con su familia a Miami de Vacaciones, contó lo que está viviendo y calificó la medida nacional como “arbitraria”.

En diálogo con AM 1020, el sanjuanino varado en un departamento alquilado de Miami junto a su madre de 60 años, su novia, el hijo de ella y su cuñada, expresó su preocupación e incertidumbre por no saber cuándo podrán regresar a San Juan. “Nosotros la única necesidad que tenemos es con mi mamá que es hipertensa, toma un medicamente crónico y trajo para esa cantidad de días, le quedan dos pastillas y pocas del colesterol, son medicamentos que no se consiguen acá. Si se hace el proceso cuesta 270 dólares por tableta. Estamos rebuscándonos no queremos que nadie nos dé nada, ahora estamos en un departamento cómodo y se nos vence mañana entonces tengo que salir a buscar y acá empieza la temporada alta y los precios están por las nubes”, contó Claudio.

Además, sostuvo que “teníamos un viaje hace un año programado que se fue postergando, nos obligaron a venir en esta época porque la misma aerolínea nos dijo que no podía posponer más nuestra fecha, nosotros queríamos venir más adelante. No es como dicen que la gente que está acá vino a vacunarse, porque le sobra la plata. Somos una familia trabajadora que programó un viaje familiar a Miami, mi mamá esta vacunada y nosotros aprovechamos de vacunarnos acá”. Luego, agregó que “ahora nos encontramos con que cancelan los vuelos, nos están reprogramando recién para el 31 de julio, y uno tiene obligaciones, compromisos en San Juan, mi novia es arquitecta, yo soy empleado de comercio, mi mamá trabaja en la UNSJ, la hermana es estudiante y el niño va a la escuela, y esos compromisos no se pueden cumplir porque una medida que es prácticamente arbitraria”.

Según explicó Claudio, “nos exigieron PCR y nos vacunaron, encima nos hacen cuarentena cuando llegamos, es más inseguro andar allá de provincia en provincia”, y también agregó que previamente al viaje firmó una declaración jurada “totalmente inconstitucional” y que el Gobierno no se hace cargo de repatriar: “En mi noble entender todos los ciudadanos argentinos tenemos derecho a entrar al país. Es algo que no depende de uno”.

Por último, también contó que llamó al Consulado Argentino y que le dijeron que mande un mail por el medicamento de su madre, aunque a dos días de eso aún no obtuvo respuesta. “Dependemos de los medios de acá y lo peor es la incertidumbre porque no sabés si vas a salir. Después del decreto tenemos la esperanza de que se empiece a normalizar, pero hay gente que le están reprogramando el vuelo para septiembre. Pero la mayoría de la gente es trabajadora, buscando lo más barato y quedarse dos semanas es muy difícil”.