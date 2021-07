El último fin de semana, un sanjuanino sorprendió a su novia y también a un grupo de personas al proponerle casamiento en un bar delante de todos. La escena fue filmada en Caucete y se hizo viral en pocas horas. En diálogo con Diario Huarpe, Agustín Maturano, el protagonista de esta increíble historia, contó cómo fue que le propuso casamiento a Yanina Jofré luego de seis años de noviazgo. Él tiene 27 años y es oriundo de Chimbas, mientras que ella tiene 34 y es de Rawson.

El “novio” de esta historia trabaja en una gomería en la esquina de San Martín y Diagonal Sarmiento, muy cerca de la plaza departamental de Caucete y también del lugar en el que le propuso matrimonio a su futura esposa, en el bar Moe’s. Según contó Agustín, la gente del bar lo ayudó a planear la estrategia. Aún emocionado, Agustín contó: “Tengo el negocio muy cerca, y una vez a la salida del trabajo me crucé. Es un lugar muy lindo, pasan buena música. Con el tiempo nos hicimos amigos cambiamos números y yo les comenté la idea, pero era más una intención que un plan, ellos colaboraron en todo”. Según contó, la decisión ya estaba tomada desde hace un tiempo y en la semana anterior compró las alianzas y el ramo de flores.

Su plan era festejar que estaban pasando un buen momento económico, por lo que la celebración en el bar tenía que ver con eso. Por lo tanto, salieron a cenar, y según él, la llevó “engañada”. Una vez en el lugar, uno de los meseros se acercó a Yanina con un ramo de flores y la guio hasta la puerta. Desde adentro, apareció Agustín, caminando hacia ella y a punto de hacerle una propuesta que les iba a cambiar la vida a ambos. “Casi al cierre del bar los muchachos me hicieron una seña y fui a buscar las flores y las alianzas, cuando estaba por salir ellos pusieron la música, ¡unos genios!”, exclamó él. Luego, avanzó hasta donde estaba ella: “Yo me quería arrodillar, como en las películas, pero el cuerpo no me acompañó”, agregó.

Finalmente, ella dijo “sí” y todo se volvió como él lo había pensado. “Soy muy feliz. Quería que fuera algo distinto, pero distinto para mí, es algo que voy a hacer una sola vez en la vida, nos vamos a casar por iglesia y por civil, vamos a hacer todo. Es lo más parecido a un sueño, pero mejor”, agregó. Por último, Agustín le dejó un mensaje a otros varones para que se animen de hacer este tipo de cosas: “A los varones les digo que no se pierdan esto, que acompañen de gestos el amor”.