El último domingo por la noche en el programa televisivo que es furor en Telefe, La Voz Argentina, participó un sanjuanino, siendo así el segundo de este ciclo. Se trató de Andrés Cantos, un policía de la provincia quien subió al escenario para interpretar la canción Estrella Fugaz. La anterior había sido Magalí Aciar, quien apareció en escena el viernes último.

//Mirá también: Magalí, la joven sanjuanina que trabaja de moza y cautivó a Montaner: “Aún no caigo”

Por el lado de Andrés, él es oriundo de la localidad de La Bebida, en el departamento Rivadavia. Además, es hijo del reconocido cantante sanjuanino Abelino Cantos y participa de la banda de música de la Policía. Además, el joven de 23 años tiene una larga experiencia sobre los escenarios, ya que participó del festival de Cosquín y también de la Fiesta Nacional del Sol.

Lamentablemente para el sanjuanino, su actuación no terminó de convencer al jurado compuesto por Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti. Si bien en la devolución le explicaron que les gustó la chacarera, no alcanzó para que se dieran vuelta y lo elijan para continuar en el certamen en alguno de los equipos que lideran los jurados.

//Mirá también: La Voz Argentina: Magalí hizo que el jurado peleara por ella y se quedó con Montaner

Entre las palabras de devolución, La Sole le explicó por qué no se dio vuelta: “Me gustó mucho que traigas el folclore al escenario. Faltó matices y afinación, producto tal vez de los nervios. Me gustó mucho lo que hiciste, no alcanzó para darme vuelta, pero me gustó mucho”. El viernes pasado, Magalí Aciar fue la primera sanjuanina en participar y pudo deslumbrar al jurado. La joven interpretó la canción de Natalia Lafourcade “Hasta la raíz” y estuvo acompañada de su padre Marcos Aciar y de su novio Ignacio Plana.