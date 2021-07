Creció con una guitarra y el rock de fondo, inspirada en su padre, también músico. Siempre “fresca, feliz y auténtica”, como se definió en una entrevista con Tiempo de San Juan, Magalí Aciar fue ganando espacios a través de las tocadas en bares y pequeños eventos. Este viernes llegó su gran oportunidad de la mano de La Voz Argentina y no solo que no defraudó, sino que cautivó a Ricardo Montaner con su espectacular interpretación de “Hasta la raíz”, uno de los éxitos de Natalia Lafourcade.

//Mirá también: La Voz Argentina: Magalí hizo que el jurado peleara por ella y se quedó con Montaner

“La canción fue una recomendación de la producción, porque yo no me podía decidir. Igual, penas me preguntaron qué me parecía, dije “sí”. Así que si me escucha Natalia, ojalá le guste lo que hice”, comentó la joven. “Aún no caigo en todo esto. Apenas arranqué el día tuve que procesar todo de nuevo, porque parecía que había sido un sueño. Me explota el celu. Voy a responder a todos y cada uno de esos mensajes, que cargan todo el amor del mundo”, agregó, emocionada.

Magalí es oriunda de Rachel, una pequeña villa de Rawson, uno de los departamentos que integra el Gran San Juan. En su vida, la música ocupa un gran lugar. Además, por las noches trabaja como moza y cajera de un conocido bar céntrico. “El resto de mi tiempo me dedico a hacer música. Me gusta dibujar. Me gusta ir a escuchar a mis colegas tocar. Podría decirse que me dedico a ser feliz”, comentó.

En este contexto, habla de su proyecto artístico por el que lucha día a día: Magalactica. “Magalí es una chica que, como a todos alguna vez nos pasó, se olvidó en un momento de lo valiosa que era. Y ahí nació Magalactica, mi mejor amiga en el mundo. Es mi perfil artístico y es todo lo que quiero ser. Por eso en mis redes me llamo así, y arriba del escenario también”, comentó.

Magalí, en sus tocadas por los bares céntricos de San Juan. Instagram

Hoy disfruta de un presente soñado en el reality musical más popular. Nada menos que de la mano de Ricardo Montaner, quien junto a Soledad Pastorutti y los hermanos Ricky y Mau, dieron vuelta su asiento durante su presentación. “En ese momento, mientras cantaba, lo miraba a Montaner y adentro mío decía ´me cambiaste la vida´. Creo que lo expresé demasiado porque me cambio la cara y la corporalidad. Cuando se dieron vuelta los demás, ya quedé anonadada. Pensaba “¿esto es real?”, señaló.

//Mirá también: Esperanza Careri está dentro de lo mejor de La Voz a nivel mundial

Dice que aquella noche el contacto que tuvo con el reconocido músico es el que se vio por la tele, que después tuvo que hacer una entrevista con Steffi Roitman y no lo vio más. “Pero si pudiera hablarle ahora le diría lo mismo que le dije cuando me fui, ´gracias´. Ser artista a veces parece ser un camino interminable, pero depende de uno si eso lo aprovechas o te frustra. Cuando alcanzas una meta sigue otra y así sucesivamente. En este momento, haber llegado hasta acá, me ayuda a percibir un poco más mi esfuerzo. Y estoy feliz porque siento que me lo merezco”.