La historia de Brigadas educativas y la pasión por enseñar en San Juan

La pandemia marcó un antes y un después en la sociedad. Muchas cosas cambiaron y se tuvieron que adaptar de un día para el otro a un nuevo contexto, a una nueva realidad que no incluía a todos. De repente las aulas se vaciaron y los barbijos inundaron las calles, la educación se hizo virtual, pero no para todos, porque había muchos niños y niñas que no tenían acceso ni los recursos necesarios para continuar con sus estudios, así fue como nació Brigadas Educativas.

Bajo ese panorama, la solidaridad de los vecinos se puso en marcha. En medio de la pandemia por el Covid 19, un grupo de jóvenes encontró la manera de poder ayudar a los más pequeños a continuar con sus estudios y solventar las brechas educativas en algunos barrios populares de San Juan.

“Las brigadas educativas surgieron en un contexto de pandemia, en donde las brechas de desigualdades se agravaron y es por eso que nosotros decidimos ir a los barrios. Para hacer lo posible para que esos pibes y pibas no interrumpan su escolaridad”, contaron desde Brigadas educativas a Vía País.

Si bien fue como un impulso del momento para poder solucionar la crisis desatada, ya que, desde un momento al otro, todo cambió. Las clases se vieron modificadas en su totalidad, la forma de dar los contenidos se volvió virtual y el espacio de contención fuera de casa de repente no estaba para muchos niños y niñas.

“No fue algo planificado o pensado desde un inicio. Sin embargo, comenzaron a volcarse fuertemente en el desarrollo de apoyo educativo complementario y talleres integrales, apostando como objetivo principal que no se interrumpa la continuidad de su educación formal”, explicaron haciendo referencia al surgimiento del proyecto.

El trabajo de Brigadas Educativas y su pasión por ayudar

A raíz de la pandemia estos jóvenes se encargaron de llegar donde la tecnología y los demás no lo hacían. La falta de recursos impedía que muchos pequeños siguieran con el dictado de clases, por lo que veían interrumpida su educación.

Si bien empezaron en el Barrio Alfonso XIII, en Pocito, hoy son 20 jóvenes que asisten a dos barrios populares más: Barrio Popular La Esperanza y a la Unión Vecinal Larman.

“Como equipo, desarrollamos actividades que van destinadas al apoyo escolar de una forma un poco individualizada en cada niño y niña con la intención de abarcar todas las dificultades que estos mismos pueden llegar a presentar. Además, realizamos actividades recreativas que fomenten el juego y el aprendizaje general, alejado un poco de la educación formal sistemática”, contó Alejo, uno de los integrantes.

“El principal motor que tenemos es la apuesta hacia la construcción del conocimiento en espacios de educación no formal para pibes y pibas que viven en barrios populares en donde hay muchas necesidades”, expusieron desde Brigadas.

Hoy si bien los chicos y chicas han vuelto a las aulas, el trabajo de Brigadas Educativas sigue siendo fundamental en estos barrios. “Queremos poder seguir realizando este trabajo de manera constante y poder seguir sumando brigadistas que tengan ganas de ayudar a aquellos que más lo necesitan” contaron.

Cualquier persona que esté interesada en colaborar o formar parte del proyecto lo puede hacer, ya que desde Brigadistas contaron que siempre es bienvenida la ayuda. Ya sea educando, asistiendo a los barrios o a través de la donación de ropa, útiles o alimentos, todos aquellos que quieran se pueden acercar a esta movida solidaria.

Para contactarse con Brigadas Educativas lo pueden hacer ingresando a su Instagram @brigadaseducativas.sj o hablar a los celulares 2644771159 (Alejo García) o 2646710413 (Milagros de la Vega).

