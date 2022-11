El desafío de enseñar inglés en tiempos de crisis, la motivación de una profesora mendocina por su pasión.

Andrea Fabre es Profesora de Lengua Extranjera Inglesa desde hace 28 años. Comenzó a trabajar enseñando en escuelas secundarias a muy temprana edad y desde un comienzo se dio cuenta que enseñar era su pasión. Hoy sigue apostando en este campo y se anima a compartir su experiencia para ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés.

Andrea actualmente es profesora de inglés en Las Catitas, Santa Rosa. Se desempeña como docente del nivel secundario y, además, del Instituto Nivel Superior 9-028 de Santa Rosa, en la Tecnicatura en Enología e Industria de Alimentos, en donde se especializa en inglés para el Sector vitivinícola.

Han pasado 28 años desde que se inició en la docencia. “Con mucho esfuerzo y sacrificio, cursé la carrera viajando en bicicleta. Amé cursar, me deleité en cada espacio, aproveché a cada docente, me entregué en cuerpo y alma a cada materia. Brillé como estudiante. Dios me había dado la oportunidad de realizar lo que tanto había soñado”, contó la profesora que se recibió en 2007 luego de mucho esfuerzo por culminar sus estudios.

Andrea Fabre junto a sus alumnos. Foto: Andrea Fabre

Si bien su trayectoria educativa no fue fácil, ya que tuvo que dejar de estudiar cuando era más joven debido a la distancia entre su hogar y la universidad, sumado a las dificultades económicas, Natalia nunca dejó de luchar hasta que vio su sueño hecho realidad y pudo trabajar de lo que más la apasiona: ser profesora.

El desafío del contexto actual en la enseñanza de los jóvenes, ¿Cuáles son las dificultades?

Los tiempos van cambiando y las metodologías para enseñar y aprender también. “Estamos viviendo un momento difícil y crítico social, cultural y económico lo que, repercute directamente en nuestros jóvenes. El Sistema Educativo trabaja constantemente, pero también se trata de Educar más allá de los contenidos”, sostuvo.

“La dificultad más grande que hoy debemos afrontar los docentes es lograr captar la atención e interés de los estudiantes. Si bien, vivimos en la era de la tecnología, en muchos alumnos se observa desinterés, apatía hacia inglés. Por tales motivos, los docentes debemos emplear mayor cantidad de recursos tanto didácticos como actitudinales, señala la docente con más de 28 años al frente del aula.

De la misma forma sostiene que “Vivimos en una sociedad ansiosa con mucha prisa para lograr objetivos. Nuestro cerebro no es como el enter de la computadora; con calma, apertura, paciencia y responsabilidad se pueden cambiar los prejuicios por aprendizaje significativo”.

Andrea Fabre junto a sus alumnos, la pasión por enseñar. Foto: Andrea Fabre

Las sugerencias para las nuevas generaciones de profesores de inglés

Esta profesora mendocina entiende que se debe seguir trabajando en pos de mejorar la calidad educativa de sus alumnos y alumnas. Por eso decidió compartir sus sugerencias para motivar a las futuras generaciones en este ámbito.

Las sugerencias de la profesora mendocina para las futuras generaciones:

Actualizar los conocimientos y prácticas pedagógicas asistiendo a Actualizaciones Académicas, renovando fuentes bibliográficas (antes impresas, hoy digitales).

Incluir recursos tecnológicos: videos, películas, temáticas acerca de conflictos sociales: Educación Sexual Integral, Educación Vial, Manejo y Alcohol, Bullying, , El Éxito y el Esfuerzo, Valores como la Solidaridad, etc.

Emplear métodos como el Content-Based Instruction, basado en contenido más que en el Idioma en sí, el vocabulario conectado y sumarle a esto el contexto. Es decir, focalizarse en el Contenido, incluye Contexto, Vocabulario específico, rasgos gramaticales dentro del contenido, sostenidos por elementos lingüísticos, cognitivos conscientes e inconscientes, culturales y afectivo-emocionales (CLIL: CONTENT and LANGUAGE INTEGRATED LEARNING).

Andrea Fabre, nuevas experiencias para la enseñanza Foto: Andrea Fabre

“El ambiente del aula debe ser un lugar agradable, donde no sólo aprendemos un idioma sino también, nos reímos, compartimos experiencias, anécdotas, nos solidarizamos con algún estudiante en una situación crítica o difícil, corregimos los errores de conducta entre todos, fomentamos la comunicación, algo postergado por el uso de pantallas”, agregó la docente.

6 tips para aprender un nuevo idioma y no morir en el intento

La docente se animo y nos dejó tips para sacarnos el no podemos de la cabeza y comenzar a aprender inglés:

1. Adoptar una actitud positiva, de apertura con calma hacia el Aprendizaje del Inglés.

2. Confiar en el docente y dejarse guiar sin cuestionar.

3. Tratar de focalizar el Aprendizaje en el contenido o vocabulario.

4. Tratar de adquirir e incorporar conocimiento e información a nuestro cerebro por medio de la Lectura y Escucha (Habilidades de Recepción).

5. Saber esperar para Producir al Idioma. Las habilidades de Producción Escrita y Oral no se logran de inmediato, no se puede producir un idioma si no se ha incorporado conocimiento antes.

6. Utilizar elementos visuales y auditivos como imágenes (digitales o impresas), música, películas subtituladas para comprender.

“Soy una convencida que la Investigación y Actualización son las mejores herramientas para el éxito en las Prácticas Pedagógicas en la Enseñanza del Inglés. Como docente, no tomo nada como fijo y para siempre, nuestras prácticas van de la mano de los cambios sociales, culturales, tecnológicos no sólo locales sino también mundiales”, concluyó Natalia.