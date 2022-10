Inefabilidad Galáctica: Quién es la estudiante mendocina que ganó el concurso internacional

Macarena Martínez se situó en la cúspide del certamen Reinforce International Youth Art & Science Contest con su obra Inefabilidad Galáctica, al cual fue destacada por tener destacar criterios que representaran a la humanidad.

Inefabilidad Galáctica: la obran con la cual Macarena Martínez (UNCuyo) ganó el certamen Reinforce International Youth Art & Science Contest.

Macarena, con 17 años es estudiante de quinto año de Ciencias Naturales de la Escuela del Magisterio de la UNCuyo se consagró con su obra Inefabilidad Galáctica, en el Reinforce International Youth Art & Science Contest, donde participaron jóvenes de Argentina, Ecuador, Italia, Bahrein, Grecia y Macedonia del Norte.

Los trabajos ganadores se presentaron durante los eventos de la Noche Europea de los Investigadores de 2022 en el Observatorio Europeo de Ondas Gravitacionales. Además, los participantes recibieron el certificado de Artista Joven Reinforce.

Reinforce: las obras de arte juveniles sirven como reflexión cruzada entre jóvenes artistas y científicos.

Reinforce International Youth Art & Science Contest.

“Astronomía es complicada”

“Me gusta dibujar y la profesora nos hizo este pedido. Y una vez que empecé me olvidé que era una tarea, lo disfruté mucho” comentó Macarena, quien remarcó “la materia de astronomía es complicada”, con actividades de este tipo los y las estudiantes logran aprender desde otra mirada, “pero te olvidas que todo es teoría y datos exactos, aprendés mucho así”, destacó la estudiante mendocina de 17 años.

Macarena agregó que su idea es seguir produciendo contenido de este tipo, superando su timidez para mostrar sus obras, las cuales genera constantemente.

“Es algo que no suelo mostrar a todo el mundo, y de hecho, me conforma saber que me esforcé y que es un logro personal. Pero me pone feliz haber ganado, es muy loco y recién estoy cayendo”, aseguró.

Temática y producción

Los estudiantes debieron elegir una imagen tomada y reproducida por medio del telescopio espacial James Webb, y mostrarla de manera artística eligiendo el formato en el que se sintieran más cómodos.

Telescopio espacial James Webb. Foto: ABC

“Me alegra mucho saber que una de las estudiantes de nuestro grupo de ciencias naturales no solo se animó sino que además, involucró a la familia porque es menor de edad. Y salió el primer premio”, remarcó Beatríz García, profesora que además es doctora en astronomía.

Sobre Reinforce remarcó que “es un proyecto de ciencia ciudadana que busca convocar a personas comunes” que no tienen formación científica universitaria a participar del descubrimiento científico.

“Lo hacen desde un punto de vista holístico combinando lo que se llama ciencia con otras actividades humanas. Porque la ciencia es, en definitiva, un producto cultural. En este caso, se mostraba a la ciencia integrada al arte e invitaba a las personas a compartir una visión integral del paisaje celeste y terrestre. Era mostrar a la humanidad como observadora y oyente del cosmos”, describió la docente.