Compartieron juguetes en la niñez y ahora, podios: quienes son los hermanos nadadores de San Juan

Hace unas semanas, los hermanos de la natación Valentín y Felipe Vargas cosecharon medallas de oro, plata y bronce en la Copa España, realizada en Las Condes, Chile. Lo hicieron en 50, 100 y 200 metros espalda, y van por más. Porque tras finalizar su calendario 2022, los sanjuaninos se irán a Francia para seguir compitiendo a nivel internación y regresar con un proyecto alentador.

Los hermanos unidos, esa es la ley primera Foto: Instagram

La fuerza de la genética

“Siempre escuché a mi mamá contar que cuando estaba embarazada e iban a tener a Valentín, su ginecólogo decía que tanto se movía, que sería nadador. Y fue así. Con papá nadador fue genética transmitida, sin dudas”, contó el menor de los hermanos.

Su padre Carlos lo practicó y les transmitió la pasión. Valentín se había iniciado en el hockey sobre patines, pero le fue perdiendo el gusto a ese deporte y dejó la baldosa para sumergirse en el agua. La sensación fue diferente, y la actividad no sólo que le fascinó sino que se lo contagió a Felipe, que desde entonces continuaran juntos sus carreras deportivas.

Valentín tenía 8 y Felipe 6 cuando comenzaron con la natación. Aproximadamente tres años después empezaron a competir en torneos Argentinos y Nacionales, logrando múltiples medallas. Conformaron luego seleccionados argentinos para Sudamericanos, Mundiales, Panamericanos, Gran Prix, y siempre lo hicieron juntos. Ya siendo mayores compitieron contra grandes exponentes europeos en Francia, nadando para Cannet 66 y llegando a ser finalistas en el Mare Nostrum en el 2018.

Es larga la lista de logros deportivos de estos dos hermanos que son “unidos dentro y fuera de la pileta. Más allá de la competencia, siempre nos alentamos y alegramos cuando el otro sale mejor. Así nos enseñó mi padre y así lo sentimos”, confió Felipe a Vía San Juan.

Ambos son profesores de educación física de escuela, pero también dan clases de natación en el club Asociación Sanjuanina de Triatlón de Silvia Maldonado, al cual representan actualmente cuando les toca competir a nivel nacional o internacional.

Justamente, al finalizar el calendario 2022 los hermanos competirán en un Selectivo para el Mundial de Pileta Corta, luego el Campeonato Argentino y un Panamericano (selectivo). Y el próximo año, será Francia el destino a seguir.

La finalidad será adquirir experiencia en el Open de Roma como parte del Circuito Europeo, pero también fortalecer lazos para proyectos futuros.

“Tenemos excelente relación con los entrenadores de Cannet, una comunicación muy fluida sobre todo por nuestra profesión. Así que el club siempre está abierto a que regresemos. La idea no es radicarnos, nuestro interés es solo competitivo. Lo intentamos por unos años pero extrañamos las costumbre argentinas, la familia, las juntadas con amigos. Allá es diferente”, confió Felipe.

-¿Tienen pensados proyectos a futuro como formadores?

-Es la idea, pero en San Juan. Estamos destinados a formar nuevos atletas. Por ahora nosotros vamos a Francia sólo a competir pero no descartamos que esta relación con el club sirva para establecer lazos de intercambio a futuro.

Valentín Vargas, le mayor de los hermanos. Foto: Instagram

Por qué la pandemia les ‘cortó las piernas’

Para Felipe las largas distancias donde se prueba la resistencia fue lo que más le gustó, aunque sus medallas hayan sido de 50 a 200 metros. Lo de Valentín es la velocidad y la potencia, por lo que aquellas distancias cortas son las ideales. Y considerando estas diferencias, no hay dudas de que hacen un buen complemento.

Tuvieron su época de máximo esplendor, logrando estar en el ciclo olímpico. Pero la pandemia ‘les cortó las piernas’: “Después no pudimos volver, al quedar parados durante ese 2019, nos quedó pendiente un sueño: la posibilidad de clasificar para Tokio. Igualmente nunca es imposible, aunque sabemos que a nuestra edad, se complica”.

-¿En qué sentido?

-En que la natación requiere de mucho tiempo de preparación. Nosotros antes podíamos dedicarles hasta triple turno de entrenamiento en un día. Y es ideal para un atleta joven, cuya única responsabilidad es el deporte. Nosotros tenemos que alternar con las responsabilidades de la profesión, porque tenemos que trabajar para poder seguir entrenando.

-¿En qué te parece que debería suceder el cambio?

-La natación argentina está creciendo, pero lento por su contexto. Esperamos cierta gratificación al nadador por el sacrificio que realiza e infraestructuras adecuadas. No hay deportes más duros que la natación, el ciclismo, la gimnasia artística o el atletismo. Son deportes individuales de capacidad absoluta de una persona. Como deportistas dejamos mucho de chicos para invertirlo en la natación y poder llevar con orgullo la camiseta. No hay apoyo para motivar a los pibes a que sigan nadando. Y te das cuenta cuando un talento de 16 años debe decidirse por el estudio para poder aspirar a un futuro estable en su vida, en vez de vivir de lo que te gusta como un Phelps. Y la difusión no ayuda en nada.

Cuál es su crítica a la difusión

“La natación, al no ser un deporte popular que ‘venda’, no interesa que haya argentinos nadando por el país en un Mundial o Panamericano. Es más noticia qué zapatos usa la esposa de un jugador de fútbol, más que el talento propio de un deportista”, arrancó diciendo Felipe.

Y agregó: “Por lo que interpreto, la noticia es lo viral en redes sociales, de aquel que tiene más seguidores aunque nunca haya hecho nada en su vida. Y da impotencia”.

Un caso no muy alejado fue el de “Santi Maratea, un influencer que ayudó a los chicos de atletismo para que pudieran viajar al Sudamericano de Ecuador. Estuvo buena su acción, pero no debería ser él quien actúe y responda por los deportistas. Y fue noticia porque la atracción fue el influencer, no los atletas”, cerró.