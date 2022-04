La familia de Raúl Tellechea se mantiene expectante sobre el cráneo encontrado por un grupo de turistas en la localidad de Ullum, provincia de San Juan. Desde Fiscalía dieron detalles sobre el hallazgo y no descartaron que los huesos pertenezcan al exempleado de la Universidad Nacional de San Juan, desaparecido en 2004 después de haber descubierto estafas perpetradas por funcionarios provinciales.

Mariana Tellechea, hija de Raúl, habló con Diario Huarpe y manifestó que por primera vez encuentran grandes probabilidades de que los restos pertenezcan a su padre. A su vez, explicó qué planteos hicieron a la Justicia. “El tema se está manejando con cautela porque así tiene que ser, es la primera vez que nos encontramos con todas estas coincidencias, estamos expectantes y muy esperanzados”, apuntó la mujer.

La familia no tiene contacto con el expediente del caso, aunque el fiscal Adrián Riveros señlaó que por ahora no los pueden involucrar en la investigación del cráneo hallado porque no está confirmado que efectivamente se trate de Tellechea. “Hemos pedido información para saber cómo se manejaron con las pericias y la cadena de custodia (preservación de la evidencia sin manipulaciones)”, agregó Mariana.

Por otra parte la hija de Tellechea comentó que fiscalía Delitos Especiales y la Justicia Federal que el Equipo Argentino de Antropología Forense se pusieron a disposición de la investigación. “No solo trabajan con los restos, sino con el lugar del hallazgo, es importante que participen. No queremos entorpecer la investigación”, aclaró Mariana.

El ingeniero desapareció el 28 de septiembre de 2004. Trabajaba en la Mutual de la Universidad de San Juan donde habría descubierto estafas perpetradas por funcionarios provinciales. La causa estuvo prácticamente paralizada hasta que en 2012 pasó al fuero federal. La causa tiene hoy diez procesados: Luis Héctor Moyano (secretario de Desarrollo Humano y presidente de la mutual), Miguel del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Vicente Alberto Flores, Sebastían Cortéz Páez, Francisco González (ex jefe de Policía), Mario León (comisario) y otras dos personas más, una de la mutual y la otra de la Universidad Nacional de San Juan.