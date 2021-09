Este martes se cumplieron 17 años de la desaparición forzada de Raúl Tellechea en San Juan. Por este motivo, sus hijos encabezarán una marcha en su memoria, aunque por la pandemia de coronavirus será muy diferente a cómo fue durante los años anteriores. Entre otras cosas, la causa fue elevada a juicio y esto representa una buena noticia para sus familiares.

El juez Federal Leopoldo Rago Gallo elevó a juicio la causa el pasado 8 de septiembre luego de dar por finalizada la etapa de instrucción que comenzó en 2012. Ante este nuevo escenario, los ex directivos de la mutual y miembros de las fuerzas de seguridad policial de la provincia Luis Héctor Moyano, Miguel del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Vicente Alberto Flores, Sebastían Cortéz Páez, Francisco González, Mario León, entre otros, irán a juicio.

Según contó Mariana Tellechea, hija de Raúl, en Radio Sarmiento, “no me cabe dudas que ellos tienen responsabilidad. Estoy 100% segura, que han tenido diferentes intervenciones. Ellos están en el circulo de la desaparición forzada de mi padre”. Además, apuntó hacia Sebastián Cortéz Páez como la persona que podría haber estado junto a su padre horas antes de su desaparición: “Pero no sabemos si es el único. Las personas que están en el banquillo de los acusados son quienes a través de las pruebas fácticas que contábamos pudimos vincularlo al proceso judicial. Son las personas sobre las que contamos con pruebas suficientes pero el mapa puede ser mayor”.

Además, pidió no olvidar que “hubo 8 años perdidos en la justicia provincial, donde se perdieron pruebas y material probatorio que pudiera unir a otras personas al delito”. Por otro lado, agregó: “Creo que podemos llegar a personas muy importantes. No nos olvidemos de 8 años de vacío de investigación, los primeros. Porque en los casos penales los más importante son los primeros minutos”.

Por último, indicó que no hay plazos para el inicio del juicio y le dio su agradecimiento a los sanjuaninos de que la muerte de su padre se convirtiera en una “causa de lucha, un emblema social. Ése es otro de los logros. A mí no me deja de impactar: una sociedad tan quieta como San Juan, que se haya hecho parte, parecía que este momento no iba a llegar y es porque no nos dejaron solos y tenemos una gratitud infinita”.