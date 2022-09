Insisten en la inocencia del joven que fue condenado a perpetua por matar a su madre

En 2018 Juan Echegaray quedó detenido por ser el principal sospechoso del brutal ataque que le costó la vida a su madre. En octubre del 2021 fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género. Ahora, la Corte de Justicia podría dejarlo en libertad. Es que el padre del chico, el exdiputado provincial y exmiembro del Concejo de la Magistratura, Eduardo Echegaray, insistió una vez más en su inocencia e hizo un reclamo formal pidiendo la nulidad de la condena.

“Mi hijo tenía problemas de comportamiento pero no de violencia, discutía con su madre como cualquiera, pero nunca le pegó, no es un asesino. A mí ella me dijo que fue un accidente, que si no fuera por Juan hubiera muerto quemada. Si yo hubiera sospechado que mi hijo le hizo algo, no estaría reclamando nada. Juan lleva 3 años y 8 meses preso por algo que no hizo, él no mató a su madre”, expresó el hombre a Diario de Cuyo.

El episodio ocurrió en noviembre del 2018. Según el expediente, en medio de una discusión, el detenido roció con alcohol a su madre adoptiva Liliana Loyola (64) y le prendió fuego porque no le quería dar plata, al parecer, para comprar drogas. Aquel cuadro de profundas quemaduras en el 40% del cuerpo que le dejó ese ataque, finalmente le provocaron la muerte a la mujer 41 días después, por un cuadro infeccioso que derivó en una falla multiorgánica.

Echegaray padre apuntó contra el tribunal y expresó que le dio valor pericial a un informe de Bomberos que fue al lugar unos 20 días después (concluyeron que el fuego fue intencional), sin reconstruir cómo ocurrió todo, como la disposición de los muebles. “Mi hijo llamó a la ambulancia y sólo quiso ayudar a su madre, es inocente... sólo tengo palabras de agradecimiento para la defensora oficial (general) Mónica Sefair por su profesionalidad y por darnos contención a toda la familia’, concluyó el exlegislador.

Ahora el caso es revisado por la Corte de Justicia, que debe resolver si confirma o no la sentencia (perpetua) de los jueces Silvina Rosso de Balanza, Maximiliano Blejman y Víctor Hugo Muñoz Carpino (Sala II, Cámara Penal).