El turismo fue uno de los rubros más afectados por la pandemia de coronavirus y, entre ellos también el turismo estudiantil. Sin embargo, durante este 2022 esta actividad comenzó a reactivarse y, si bien en comparación a otros años siguen siendo menos, las agencias están muy expectantes ante lo que resta de este año y el 2023.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Darío Fernández, referente del turismo estudiantil, declaró que “durante el 2020 no se pudo realizar ningún viaje, pero si en 2021 estuvimos sacando las reprogramaciones de los viajes del 2020, tanto Bariloche como Carlos Paz. Bajó la cantidad de pasajeros, después de la pandemia por una cuestión de economía y de poco tiempo para poder pagar los viajes. Los padres tenían dudas respecto a si los viajes se hacían o no, por ende, no se inscribieron y no comenzaron a pagar el viaje con anticipación como se hacía antes”.

Además, sostuvo que los padres están muy apurados en firmar el contrato para el año que viene y así tener más tiempo de pagar el viaje: “Se está adelantando un poco la venta, se está haciendo una programación más adelantada del viaje para poder pagarlos”, destacó Fernández.

Con respecto a los destinos más elegidos, señaló que son “Bariloche y Carlos Paz”, y luego agregó: “El costo para el primer lugar ronda los 210 mil pesos y el segundo 75 mil, para este año. Está creciendo mucho el destino a Carlos Paz acá en San Juan, por una cuestión de costos. Para este año cuentan con alrededor de 250 chicos a Bariloche y 200 a Carlos Paz, para este año respecto al nivel secundario”.

También, Fernández recalcó que el año de la pandemia fue muy duro: “Contábamos con alrededor de 500 chicos a Bariloche y 400 a Carlos Paz, son alumnos que no pudieron realizar el viaje. Algunos lo reprogramaron y pudieron bajar en el 2021, pero no viajó el 100 %”. Sin embargo, de a poco se va reactivando el rubro. Ante esto, indicó: “Tuvimos un año bastante complicado, pero ya estamos saliendo de la pandemia y todo está volviendo a la normalidad. Los padres están más tranquilos respecto a la pademia”.

Por último, Fernández concluyó: “Las expectativas son muy buenas, ya hay colegios que comenzaron a firmar para 2023, va ser un muy buen año. Creemos que se va llegar a los niveles del 2019, con respecto a la cantidad de pasajeros”.