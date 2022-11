Padres de San Martín notaron irregularidades y suspendieron el viaje de egresados de sus hijos a punto de salir

Padres de la Escuela Docentes Jubilados Del Este, de San Martín, denunciaron que el colectivo en que sus hijos estaban por salir de viaje de egresados no está en condiciones de viajar. La empresa no se hizo presente y decidieron suspender el viaje.

Los padres y los 23 alumnos egresados de séptimo grado esperaron en la terminal hasta que la empresa se hiciera presente, pero no dieron respuesta y decidieron realizar la denuncia.

El colectivo estaba a punto de salir y los padres suspendieron el viaje de egresados de sus hijos

Padres de San Martin impidieron el viaje de egresados de sus hijos porque el colectivo estaba en malas condiciones. Foto: Radio Regional

“Estaban por subir al colectivo y se me dio por mirar el coche, resulta que el micro no tiene cubiertas, está muy mal de cubiertas y no cumple con ningún requisito. Llamamos a transporte y al 911 porque este coche no va a salir y creo que se le va a labrar un acta”, manifestó un padre.

“Somos un grupo de padres que pagamos un servicio Luján Estudiantil de San Martín a San Rafael. Pagamos un servicio 5 estrellas, con coche cama, baño y todo lo que se necesita para el lugar donde viajan. Esta mañana nos encontramos con un minibús para 23 personas”, dijo José Luis Lagos, padre de uno de los egresados.

“Estamos llamando a Luján y no aparece nadie, yo prefiero que se amarguen los niños por un viaje que se va a reprogramar y no después que tengamos que lamentar una tragedia por un vehículo que está en malas condiciones”, expresó.

El vehículo cuenta con la RTO pero el estado de las cubiertas no es el indicado para realizar un viaje de esa distancia y con temperaturas tan altas. “Tiene una revisión técnica pero por las condiciones que tiene puede haber pasado una técnica con otras cubiertas y después se las cambiaron”, dijo.

Además, el hombre añadió: “Estamos siendo estafados, si se hubieran subido al micro en este momento los niños estarían viajando en un colectivo que no está en ningún tipo de condiciones”.

Los padres pagaron en promedio un total de 55 mil pesos por cada niño, más costos adicionales. “En este momento tenemos tránsito, la gente, la policía, y nos vamos a juntar todos los padres para hacer la denuncia correspondiente”, sentenció.

El hombre explicó que el coordinador de la empresa les dijo que no se hicieran problema y que iban a cambiar las cubiertas, pero “no es así, tenemos 23 chicos que están tristes porque se suspendió el viaje pero yo prefiero que estén tristes por eso y no después que estemos todos llorando una tragedia”, finalizó el papá.