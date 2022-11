Accidentes fatales en San Martín que involucraron una moto contra un tren y un auto frente a un camión

Dos accidente ocurrieron en el departamento de San Martín, Mendoza, causando la muerte de tres personas, de las cuales una no pudo ser identificada; y hay otra con lesiones graves. Ambos casos fueron caratulados como Homicidio Culposo.

Dos mujeres en moto chocaron contra un tren

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la tarde del sábado (19.40) cuando una moto Corven Triax 150cc circulaba con dos ocupantes por calle Capena, en dirección de sur a norte. Al cruzar las vías, por razones que se investigan, se produjo la colisión con el tren con 27 vagones. Tras el impacto, la conductora de la moto murió mientras que su acompañante resultó con graves lesiones.

Al lugar del accidente arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) quien constató el deceso de Martina Morena Aguilera Lorca de 19 años, quien manejaba el vehículo particular.

Según manifestaron el maquinista H. C. de 32 años y su acompañante A. S. de 34 años, ambos no se percataron del accidente y estaban revisando la formación y aún no se observan signos de donde se habría producido el impacto. Se le realizó el dosaje de alcohol al maquinista y el resultado fue negativo (0.0 G/L).

Por su parte, la acompañante de Aguilera, F. C. de 27 años, fue trasladada al Hospital Perrupato donde la asistieron por una fractura expuesta de fémur derecho y politraumatismos, debiendo ser intervenida quirúrgicamente.

Intervino en la investigación la Oficina Fiscal de San Martín.

Una pareja fallecida al chocar de frente contra un camión

En este segundo accidente de tránsito, una pareja falleció en la madrugada de este domingo (4.45) al chocar de frente contra un camión. Ocurrió cuando el camión Fiat 619 NIUT circulaba por el carril Chimbas de Tres Porteñas, en dirección de sur a norte con destino a Villa Dolores. Al llegar al lugar, y por razones que se investigan, el vehículo de carga impactó de frente con el Fiat Palio que circulaba en sentido contrario, quedando el auto apretado contra un cierre perimetral. El resultado fue fatal ya que los ocupantes quedaron atrapados y sin vida. El conductor del camión resultó ileso y sin signos de alcohol en sangre tras el dosaje.

El el lugar del accidente actuó el cuerpo de Bomberos por la abundante pérdida de gas en el camión. Mientras que los médicos de (SEC) confirmaron el deceso de Cristian Román Cardozo de 41 años, y la mujer acompañante, quien no pudo ser identificada.

Intervino en la causa, la Oficina Fiscal de San Martín.