Un tremendo incendio dejó a una familia sanjuanina prácticamente en la calle, en la previa de las fiestas de fin de año. Todo ocurrió este martes en una vivienda de Villa del Carmen, departamento Rivadavia. Según contó Estela Pelletier, la damnificada, las llamas transformaron los muebles, camas, aparatos y ropa en cenizas, y ahora piden ayuda.

En el domicilio vive la mujer junto a sus hijas de 23 y 13 años, y un pequeño nieto de 3. “Son años de esfuerzo tirados... no tengo en qué vivir y no sé si voy a poder reponerme. Lo poco que quedó de pie ya no sirve, hay que tirar todo porque se puede derrumbar. “, se lamentó en declaraciones a Diario de Cuyo.

Las llamas se iniciaron en horas de la siesta, cuando en el interior de la vivienda estaba la dueña de casa y otros dos integrantes de la familia. “Saltó la térmica, empecé a revisar y vi que del aire salía apenas un humito. Intenté apagarlo con un extintor pero no había caso. Después trajimos como cinco más pero no podíamos controlar el fuego”, contó la mujer, quien es modista y empleada de comercio.

En ese momento intentaron contener las llamas cerrando la puerta de esa habitación, pero fue en vano. A los pocos minutos la vivienda prefabricada ardía en llamas y toda la estructura quedó destruida, como los muebles, electrodomésticos, ropa, calzado y el resto de las pertenencias.

“Gracias a Dios a ninguno de nosotros nos ha pasado nada, estamos vivos. Desarrollo Social me ha traído una camita en la que duermo con mi hija y mi nieto en la casa de mis padres, pero no podemos seguir quedándonos ahí. Mi situación es más que crítica, estas cosas a uno le duelen mucho porque uno labura como un infeliz, se priva de cosas para tener un poquito más de comodidades y te toca esto”, sostuvo con angustia la mujer.