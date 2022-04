Desde hace varios meses que San Juan viene mejorando si situación epidemiológica en relación al coronavirus. Ante esto, hace unas semanas que dejó de ser obligatorio el uso del cubrebocas en lugares cerrados y por este motivo quedó a la libertad de cada ciudadano si usarlo o no. Sin embargo, desde Defensa del Consumidor advirtieron que hay locales comerciales que aún prohíben el ingreso si no se tiene puesto el barbijo y por este motivo se labraron actas para revertir este escenario.

En diálogo con Radio Estación Claridad, Daniel Pérez, subdirector de Defensa del Consumidor, contó que entre los locales que presentaron este problema hay un reconocido supermercado mayorista, un comercio del microcentro y también varios servicompras en estaciones de servicio: “Estos habían impedido el ingreso al local por el no uso de barbijo. Si bien tienen derecho de admisión, no debe ser motivo causal para no dejar entrar”, sostuvo el funcionario.

Ante esta situación, esta dependencia del Estado dictó una resolución en la que se estableció que no se puede imponer el uso de barbijo. Esto fue pensado para poder habilitar la actuación ante estos casos puntuales en los que se impide ingresar a un local ante el no uso del cubrebocas.

“No pueden impedir el ingreso si la persona no tiene barbijo. Después del acta en los comercios, en la mayoría de los casos manifestaron desconocimiento. Creían que era obligatorio exigir el barbijo”, agregó Pérez destacando que “siempre hay inspectores en los comercios sanjuaninos y esa persona sigue controlando y visualizando para ver los efectos”.

Por último, sentenció: “El derecho de admisión choca con el trato digno que cada comercio puede ejercer pero no puede impedir el ingreso por el tema del no uso del barbijo. La persona no está obligada a usarlo pero sí una recomendación”.