Continúa la vacunación por libre demanda en respuesta a Covid-19, en Jujuy

J ujuy es una de las tres provincias en las que más se incrementó el número de contagios de Covid-19 en la última semana, según informó el Ministerio de Salud de la Nación; las otras jurisdicciones son Córdoba y Formosa. Por su parte, la cartera sanitaria local reportó el domingo último que en el transcurso de la semana anterior se registró 774 nuevos contagios, lo que elevó a 2.420 el número de personas que están cursando la enfermedad en el territorio.

“Es muy importante mantener la protección por vacunas, en especial en mayores de 50 años y personas con alguna condición de riesgo. Si pasaron más de cuatro meses desde la última dosis, corresponde aplicarse un refuerzo”, indicó el Ministerio nacional.

Las variantes circulantes en Argentina “son sublinajes de Ómicron, que son altamente transmisibles, se replican en el tracto respiratorio superior” y “tienen mutaciones que los hacen escapar a la respuesta inmune”, abundó.

“Si bien la efectividad de las vacunas para prevenir infección disminuye rápidamente para estas variantes, se mantiene alta para prevenir enfermedad grave y mortalidad”, precisó el comunicado.

Las personas que requieran la inmunización en cualquiera de los puntos habilitados en Jujuy, sólo deberán presentar el DNI y el carnet de vacunación. Foto: Vía Jujuy

Por su parte, el Ministerio de Salud de Jujuy reiteró a la población que la vacunación “es una de las herramientas fundamentales para contener el avance y los efectos de la pandemia cuidando la propia salud y la de los demás”, y se recomienda a todos los grupos etarios, es gratuita y se aplica por demanda espontánea, es decir, sin trámites previos.

La Provincia cuenta con stock de vacunas para primera y segunda dosis, o esquema completo; dosis adicional para personas inmunocomprometidas y para mayores de 50 años con esquema completo de Sinopharm; y para primero, segundo y tercer refuerzo, es decir tercera, cuarta y quinta dosis.

En cualquiera de los casos, es requisito presentar ante el personal de salud el DNI y carnet de vacunación.

En tanto, para quienes hayan cursado Covid-19 en el último tiempo, se indica aguardar 90 días desde el alta clínica y epidemiológica para recibir la dosis de refuerzo respectiva.

PUNTOS DE VACUNACIÓN EN SAN SALVADOR DE JUJUY

Las personas interesadas en acceder a la inmunización, en San Salvador de Jujuy pueden concurrir a los siguientes puntos:

CEPAM (Alvear 1.152): atención de lunes a viernes de 8:00 a 21:00; sábados, domingos y feriados de 8:00 a 14:00.

Nueva Terminal (Acceso Sur): lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábados, domingos y feriados de 8:00 a 14:00

Nodos: lunes a lunes de 8:00 a 20:00.

CAPS: según horarios habituales.

ISJ Delegación San Pedrito (Almirante Brown 914): lunes a jueves de 8:00 a 17:00 y viernes de 8:00 a 14:00.

Vacunatorio CEN (pasaje Tres Sargentos): lunes a viernes de 7:00 a 18:00.

VacuMóvil: según recorridos semanales.

Estrategia domiciliaria (para personas con alta dependencia según padrones o bien, solicitando el servicio en el CAPS más cercano al domicilio).

En tanto, en el interior de la provincia se puede solicitar la vacunación en:

CAPS y hospitales de referencia.

Móvil Sanitario según recorridos semanales.

Estrategia domiciliaria (para personas con alta dependencia según padrones o bien, solicitando el servicio en el CAPS más cercano al domicilio).

RECOMENDACIONES ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

Las autoridades de Salud recordaron las recomendaciones a seguir ante el aumento de casos de Covid-19:

Uso adecuado de barbijo en espacios cerrados , especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios.

Adecuada ventilación de ambientes.

Lavado de manos frecuente.

No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas.

Respecto del transporte público, se recomendó “usar barbijo cubriendo nariz, boca y mentón durante todo el viaje y mantener ventanillas abiertas en caso de ser posible”.

En el caso de las personas asintomáticas, Salud reiteró que los mayores de 50 años, que tienen condiciones de riesgo o son personal que trabaja con personas vulnerables, tienen prioridad para hacerse una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas.

A su vez, si la persona no pertenece a estos grupos y tiene síntomas leves, lo mejor es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearse, ya que las precauciones son las mismas para todas las respiratorias.

Agrega que no se debe acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras se tenga síntomas, se debe usar barbijo durante diez días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados, lavarse las manos, ventilar los ambientes y evitar el contacto con personas vulnerables.

Finalmente, ante un diagnóstico confirmado o síntomas compatibles con Covid-19, el Ministerio de Salud recomienda: