Un grupo de sanjuaninos terminó en una comisaría por organizar y ser parte de una fiesta clandestina. El evento se llevó a cabo en una finca del departamento Pocito. Los efectivos policiales secuestraron bebidas alcohólicas y 10 vehículos.

//Mirá también: Oficial: una por una las nuevas medidas que rigen desde este sábado en San Juan

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes. Aparentemente un llamado anónimo al 911 alertó sobre la realización de una reunión social, no permitida en la provincia desde hace algunas semanas, en una vivienda rural ubicada en Calle 13, entre Ruta 40 y Mendoza.

Según publicó Diario El Zonda, al llegar al lugar los efectivos constataron que se estaba desarrollando una fiesta. Entrevistaron al casero de la finca, de apellido Sauseda (54), pero el hombre no brindó muchos detalles de lo que ocurría en el domicilio.

Además, había otras 20 personas mayores de edad. Todos fueron notificados del inicio del expediente contravencional, dándole intervención del Juzgado de Paz Letrado de Pocito.

//Mirá también: Coronavirus en San Juan: informarton 7 muertes y más de 400 nuevos contagios

Cabe destacar que las reuniones sociales continúan suspendidas en todo el territorio sanjuanino, en el marco de las restricciones que rigen por la pandemia de coronavirus. Las mismas no serán habilitadas a corto plazo, es decir en el mes de julio. El vicegobernador, Roberto Gattoni, ya adelantó que “las reuniones sociales en domicilios particulares no afectan al desarrollo de la economía y son focos de contagio”.