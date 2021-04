Mientras continúan vigentes las medidas sanitarias para mitigar el avance del coronavirus, este lunes en Salta se reportaron 120 nuevos contagios, según el último reporte de la Dirección de Epidemiología de la provincia. Hay 130 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 43 con asistencia respiratoria mecánica.

Además en las últimas 48 horas se recibieron 78 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, en Salta suman 31.843 los casos confirmados, de los cuales se recuperaron 28.088, lo que representa el 88%. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta llegan a los 1234.

Hasta el 30 de abril continúa restringido el horario de todas las actividades, sin distinción de rubro, desde las 00 hs. y la circulación desde las 1 a las 6 am. Cabe recordar que por disposición del DNU Nacional, las reuniones familiares y sociales no pueden superar las 10 personas. Aquellos lugares donde se desarrollan actividades tales como deportes, gastronomía y actividades culturales, deben funcionar al 50% de su capacidad. Además, continúa prohibida la presencia de público en eventos deportivos y recreativos. Desde este lunes 19 de abril están prohibidos los eventos en salones de fiesta, y por el momento no se suspenden las clases presenciales en toda la provincia.