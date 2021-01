Los hermanos Kevin y Luciano Benavides se dedican al enduro desde hace años, y corren juntos el Dakar desde 2018, aunque el mayor debutó en 2016. Hoy, Kevin es noticia porque se consagró campeón de la competencia mundial en la categoría motociclismo, y Luciano lo felicitó por el triunfo. “Sos el número uno, orgulloso de ser tu hermano”.

Luciano tuvo un buen desempeño durante el Rally Dakar, que se corrió en el desierto de Arabia Saudita, pero días atrás tuvo que abandonar la competencia por una caída en la novena etapa y se dislocó un hombro. “El dolor que siento en todo el cuerpo no es ni la mitad del que siento en el corazón por quedar fuera de carrera. En menos de un segundo, sin saber cómo, una piedra en el camino me sacó de atrás y terminé estrellado en un piso de puras piedras. Fue horrible la sensación de cómo se esfuma todo un año de trabajo, toda la ilusión y las horas de entrenamiento para estar acá en busca de ese sueño. Intenté levantarme a buscar la moto, pero se me hizo imposible continuar con el hombro dislocado y el dolor en las muñecas”, había manifestado Luciano en su cuenta de Instagram.

Tuvo que ser evacuado en helicóptero y quedó internado en el Hospital de Tabuk, desde donde siguió y acompañó a su hermano. Feliz por Kevin, el menor de los Benavides afirmó que siente una “felicidad inexplicable” y destacó que gracias a su hermano “Argentina está en lo más alto del mundo”.