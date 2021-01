El chaqueño “Pato” Silva, quien en ésta oportunidad ofició de navegante del piloto español Gael Queralt, llegó a finalizar la carrera mas difícil del mundo, el Rally Dakar 2021. “En el 2022 quiero volver a correr”, dijo como deseo de volver a la conducción, siempre que logre los patrocinantes.

Realizó un vivo en su Instagram a través de su teléfono con la bandera argentina al hombro y desbordante alegría desde Jeddah, Arabia Saudita, minutos antes de pasar por la rampa del podio donde recibirá una nueva medalla por haber completado un Dakar. Su 11° rally y el séptimo que logra terminar. “Esta historia ha terminado, capítulo número 11 del Dakar”, exclama el chaqueño.

“Esto se terminó. ¡Dakar 2021 te ganamos!”, posteó el “Pato” en sus redes sociales minutos antes de la ceremonia final, junto a la foto con su compañero, el piloto español Gael Queralt, debutante en las competencias dakarianas. Luego, agradeció al FN Speed Team por la confianza, a los sponsors, Lotería Chaqueña entre ellos, y a todos sus seguidores “por el aguante”.

Fue la primera reacción tras haber completado la etapa 12°, y llegar a la meta en el puesto 22°, empleando un tiempo de 03H 13′ 16′', a más de media hora de los líderes, el británico Kris Meeke y el holandés Wouter Rosegaar. La categoría vehículos ligeros tuvo como campeones a los chilenos “Chaleco” López y Juan Pablo Latrach.

Desde la previa del podio, una fiesta que todos los pilotos y equipos disfrutan, a las 17.50 de Arabia Saudita (11.50 hora argentina), Silva habló de su felicidad y satisfacción: “Estoy muy contento y muy tranquilo por el trabajo realizado”.

Además, destacó lo hecho por Queralt: “Fue su primer Dakar y no es tarea fácil”.

Sobre el Dakar 2022, dijo: “La idea es volver, pero el año es largo y pasan tantas cosas. Veremos cómo llegamos y cómo se da”. “La pasé tan bien este año, me gustó y logré tener tan buena relación con el equipo, que si me preguntan hoy quiero volver en el 2022. Quiero volver a correr, quiero ser piloto del Dakar, lo hago porque me apasiona, es una posibilidad de poder competir”, resalto el chaqueño, quien aclaró: “No depende de mí sino de los presupuestos económicos y de conseguirlos para poder competir como piloto en alguna de las categorías”.

Silva también habló sobre la asistencia de espectadores. “Se extraña mucho el fervor de la gente, el acompañamiento y todo lo que se generaba en Argentina y en Sudamérica. Arabia el año pasado fue con cero público y este año tuvo convocatoria”.

Por otra parte, contó que en el equipo FN Speed trabajaron más de 60 personas asistiendo a vehículos y pilotos en todas las categorías. Y en la parte final del vivo de Instagram, al subirse al UTV 443 para el paso por el podio, dijo una de las frases más espontáneas: “No me quiero volver a subir a esto por lo menos por un mes”.

Valorando cada medalla

También el “Pato” se hizo tiempo para reconocer y felicitar a los argentinos Kevin Benavides (campeón en Motos) y Manuel Andujar (campeón en Cuatriciclos), y a los chilenos “Chaleco” López, que ganó en su categoría, Vehículos Ligeros, y a Ignacio Casale por su buena carrera en Camiones.

“Se termina otro capítulo más de la historia, el número 11. Son siete de 11 en poder arribar y tener la medalla. Son recuerdos muy lindos. La primera medalla fue para mi padre y mi madre, en 2011. Al principio quería tener tres para que mis hijos tuvieran cada uno una medalla. Cuesta tanto tenerla que tiene un valor muy grande”, graficó.

Planes a futuro

En su día libre, que será mañana, Silva se hará un test PCR, requisito para poder emprender el retorno a la Argentina. Desde Arabia viajará el domingo por la mañana y está previsto que llegue el lunes. “Si no se complica nada, como cuando vinimos, estaré llegando a Buenos Aires el lunes por la mañana, con ganas de descansar unos días y luego volver al automovilismo argentino en los primeros días de febrero, en el Súper TC 2000”, contó.

Por último, dejó picando la posibilidad de correr en el South American Rally Race (SARR), una competencia de todo terreno que se disputará desde febrero en San Juan y recorrerá algunos de los caminos que supo recorrer el Dakar cuando pasó por Argentina. “Si aparece algún piloto que necesite navegante, ahí estaré”, cerró el chaqueño.