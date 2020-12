Juan Manuel “Pato” Silva, piloto de carreras chaqueño mundialmente reconocido, anunció que deja el Turismo Carretera para enfocarse en torneos que considera le ocuparán menos tiempo y le darán la oportunidad de desarrollarse en otros ámbitos de la vida, como el Súper TC 2000.

En diálogo con Radio Provincia, aseguró que “este año lo deportivo quedó de lado” por la COVID-19, “aunque no tuve familiares ni amigos contagiados”. “Ya son 30 años que estoy corriendo, perdiéndome momentos especiales de la familia y de la vida. Eso me llevó a que, tras pasar durante meses con mi familia, descubrir que había otra vida. Empecé a trabajar de otras cosas y me di cuenta de que hay vida después del automovilismo”, sostuvo Silva. Recordó que no se retira del deporte, “sino que voy a correr menos”.

Aclaró sin embargo que no es un retiro definitivo del Turismo Carretera, ya que “me gustaría retirarme con público, teniendo un fin de semana apasionante con público. También me gustaría que sea en un circuito cercano a mi casa, que es Misiones. Es un lugar especial donde compartí mucho tiempo con mi padre. No sé si el público podrá volver 100 por ciento el año que viene, así que lo dejo abierto a ver qué sucede”.

“Dejo el Turismo Carretera por lo exigente. Hoy la parte física es importante, los reflejos y la parte cognitiva, lo que hace que un chico de 25 o 30 años esté mejor preparado que yo para correr, que tengo 48. Me gustaría vivir de otra manera. Es difícil, estoy en esto desde que nací y por eso no lo dejo del todo”, remarcó Silva.

Comentó que sí correrá el Dakar 2021 de Arabia Saudita que inicia el 3 de enero, como navegante (asistiendo al piloto en la ruta). Si bien hubo incertidumbre por el cierre de fronteras hasta el 27 de diciembre en el país árabe, Silva confirmó que pronto emprenderá el viaje.